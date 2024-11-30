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Программу полетов между РФ и Кубой могут изменить из-за дефицита авиакеросина

Ведомости

Программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Возможные изменения связаны с двумя извещениями, которые выпустили авиационные власти Кубы. В них сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.

Рейсы в эти аэропорты из Москвы выполняют авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind.

«Минтранс России, Росавиация и наши перевозчики ведут консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы авиакомпаний», – пояснил Кореняко.

Пресс-служба «Аэрофлота» в своем Telegram-канале сообщила, что ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию. Полет в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря, и в случае изменений в расписании компания оперативно проинформирует пассажиров.

«В настоящий момент авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации», – заверили в «Аэрофлоте».

Nordwind в своем Telegram-канале также сообщила, что авиакомпания ожидает официального подтверждения заправки авиационным топливом в аэропорту Варадеро с целью выполнения рейса по маршруту N4 556 Варадеро – «Шереметьво» 1 декабря. Сегодня в аэропорту «Шереметьево» задерживается рейс N4 555 Москва – Варадеро «по вышеуказанным причинам». Информация по следующим рейсам на Кубу и обратно будет сообщена дополнительно, отметили в Nordwind.

В этом году Кубу посетили 185 000 россиян, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщила ТАСС в конце октября коммерческий директор министерства туризма Кубы Хиана Галиндо Энрикес. Россия заняла третье место среди стран – лидеров по посещению республики. Туризм для островного государства остается одним из главных источников дохода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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