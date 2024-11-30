Программу полетов между РФ и Кубой могут изменить из-за дефицита авиакеросина
Программа полетов российских авиакомпаний между РФ и Кубой может быть скорректирована, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Возможные изменения связаны с двумя извещениями, которые выпустили авиационные власти Кубы. В них сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течение недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря.
Рейсы в эти аэропорты из Москвы выполняют авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») и Nordwind.
«Минтранс России, Росавиация и наши перевозчики ведут консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы авиакомпаний», – пояснил Кореняко.
Пресс-служба «Аэрофлота» в своем Telegram-канале сообщила, что ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию. Полет в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря, и в случае изменений в расписании компания оперативно проинформирует пассажиров.
«В настоящий момент авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации», – заверили в «Аэрофлоте».
Nordwind в своем Telegram-канале также сообщила, что авиакомпания ожидает официального подтверждения заправки авиационным топливом в аэропорту Варадеро с целью выполнения рейса по маршруту N4 556 Варадеро – «Шереметьво» 1 декабря. Сегодня в аэропорту «Шереметьево» задерживается рейс N4 555 Москва – Варадеро «по вышеуказанным причинам». Информация по следующим рейсам на Кубу и обратно будет сообщена дополнительно, отметили в Nordwind.
В этом году Кубу посетили 185 000 россиян, что на 8% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщила ТАСС в конце октября коммерческий директор министерства туризма Кубы Хиана Галиндо Энрикес. Россия заняла третье место среди стран – лидеров по посещению республики. Туризм для островного государства остается одним из главных источников дохода.