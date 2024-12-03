Продажи бензина и дизтоплива на бирже в 2024 году могут обновить рекорд

Как писали «Ведомости», с 1 марта 2024 г. правительство ввело запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода для обеспечения топливом внутреннего рынка. Но уже спустя два месяца правительство разрешило экспортировать бензин с 20 мая по конец июня, а затем аналогичное решение было принято для поставок в июле. В августе ограничение вновь вступило в силу. В середине августа запрет был продлен правительством на период с 1 сентября до конца года. В конце ноября правительство разрешило экспорт бензина производителям топлива.