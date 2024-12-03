Продажи бензина и дизтоплива на бирже в 2024 году могут обновить рекорд
Объемы торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2024 г. могут вырасти на 13–16% до рекордного показателя в 35–36 млн т. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.
«В прошлом году нам казалось, что 31 млн т – это предел. В этом году мы смотрим на показатели за 11 месяцев и они нас настораживают: по всей видимости, [объем торгов] может оказаться [на уровне] 35–36 млн т. Это очень серьезная цифра», – отметил он.
По словам Карпова, сейчас на биржу приходится уже не четверть всех продаж нефтепродуктов на российском внутреннем рынке, как раньше, а почти треть.
В 2023 г. объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ достиг максимального показателя за всю историю биржи – 31 млн т. По сравнению с показателем 2022 г. продажи выросли на 6%. Оборот в секции составил 1,6 трлн руб. (+15% к предыдущему году).
Как писали «Ведомости», с 1 марта 2024 г. правительство ввело запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода для обеспечения топливом внутреннего рынка. Но уже спустя два месяца правительство разрешило экспортировать бензин с 20 мая по конец июня, а затем аналогичное решение было принято для поставок в июле. В августе ограничение вновь вступило в силу. В середине августа запрет был продлен правительством на период с 1 сентября до конца года. В конце ноября правительство разрешило экспорт бензина производителям топлива.