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Продажи бензина и дизтоплива на бирже в 2024 году могут обновить рекорд

Ведомости

Объемы торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в 2024 г. могут вырасти на 13–16% до рекордного показателя в 35–36 млн т. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

«В прошлом году нам казалось, что 31 млн т – это предел. В этом году мы смотрим на показатели за 11 месяцев и они нас настораживают: по всей видимости, [объем торгов] может оказаться [на уровне] 35–36 млн т. Это очень серьезная цифра», – отметил он.

По словам Карпова, сейчас на биржу приходится уже не четверть всех продаж нефтепродуктов на российском внутреннем рынке, как раньше, а почти треть. 

В 2023 г. объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ достиг максимального показателя за всю историю биржи – 31 млн т. По сравнению с показателем 2022 г. продажи выросли на 6%. Оборот в секции составил 1,6 трлн руб. (+15% к предыдущему году).

Как писали «Ведомости», с 1 марта 2024 г. правительство ввело запрет на экспорт бензина из России сроком на полгода для обеспечения топливом внутреннего рынка. Но уже спустя два месяца правительство разрешило экспортировать бензин с 20 мая по конец июня, а затем аналогичное решение было принято для поставок в июле. В августе ограничение вновь вступило в силу. В середине августа запрет был продлен правительством на период с 1 сентября до конца года. В конце ноября правительство разрешило экспорт бензина производителям топлива.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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