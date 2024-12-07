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Ротенберг вложит в отели на месте санатория «Жемчужина» в Крыму 15 млрд рублей

Ведомости

Компания «Визант Групп» бизнесмена Аркадия Ротенберга инвестирует 15 млрд руб. в строительство гостиничного комплекса в Крыму, оно запланировано на месте санатория «Жемчужина» в Ялте, сообщил предприниматель РБК.

Инвестиционный проект предполагает возведение пятизвездочного и четырехзвездочного отелей на 180 и 140 номеров соответственно. На месте «Жемчужины» также запланировано строительство медицинского центра, четырех ресторанов, конференц-залов и места для проведения банкетов, рассказал Ротенберг. Часть корпусов бывшего санатория реконструируют, а территорию за пределами гостиничного комплекса благоустроят. Гостиничный комплекс около замка «Ласточкино гнездо» получит название «Рахиль» – в честь матери бизнесмена, указывает РБК. Завершить работы планируется в 2027 г., после чего комплекс сможет принимать до 100 000 гостей в год, рассказал Ротенберг.

В 2021 г. РБК писал, что Ротенберг планирует вложить около 15 млрд руб. в реконструкцию санаториев в Крыму. На тот момент бизнесмен второй год был бенефициаром нескольких объектов и «имел отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». Санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» были проданы за 1,5 млрд руб. на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 г. Санаторий «Жемчужина» был продан на торгах в ноябре того же года за 529 млн руб. Сейчас в Крыму уже функционируют санатории «Ай-Петри» и «Дюльбер» и отели «Дача Рахманинов» и «Родня».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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