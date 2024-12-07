Ротенберг вложит в отели на месте санатория «Жемчужина» в Крыму 15 млрд рублей
Инвестиционный проект предполагает возведение пятизвездочного и четырехзвездочного отелей на 180 и 140 номеров соответственно. На месте «Жемчужины» также запланировано строительство медицинского центра, четырех ресторанов, конференц-залов и места для проведения банкетов, рассказал Ротенберг. Часть корпусов бывшего санатория реконструируют, а территорию за пределами гостиничного комплекса благоустроят. Гостиничный комплекс около замка «Ласточкино гнездо» получит название «Рахиль» – в честь матери бизнесмена, указывает РБК. Завершить работы планируется в 2027 г., после чего комплекс сможет принимать до 100 000 гостей в год, рассказал Ротенберг.
В 2021 г. РБК писал, что Ротенберг планирует вложить около 15 млрд руб. в реконструкцию санаториев в Крыму. На тот момент бизнесмен второй год был бенефициаром нескольких объектов и «имел отношение» к санаториям «Ай-Петри», «Мисхор», «Дюльбер», «Жемчужина» и отелю «Дача Рахманинов». Санатории «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор» были проданы за 1,5 млрд руб. на торгах министерства имущества и земельных ресурсов Крыма летом 2018 г. Санаторий «Жемчужина» был продан на торгах в ноябре того же года за 529 млн руб. Сейчас в Крыму уже функционируют санатории «Ай-Петри» и «Дюльбер» и отели «Дача Рахманинов» и «Родня».