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Politico: европейские авиакомпании проигрывают Китаю из-за закрытия неба над РФ

Ведомости

Европейские авиаперевозчики сокращают количество рейсов в Китай из-за закрытия воздушного пространства над Россией. Об этом пишет Politico.

«Это невыгодное конкурентное положение для европейских перевозчиков», – заявила газете руководитель берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах (цитата по ТАСС).

По информации издания, необходимость строить обходные маршруты увеличивает время в пути, расходы на топливо и дополнительные выплаты членам экипажа.

После начала спецоперации на Украине страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Такие же ограничения ввели США и Канада. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия зеркально запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. Кроме того, западные страны ввели полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus, составляющих основу авиапарка российских авиакомпаний) и комплектующих. Было запрещено страхование и техобслуживание российских воздушных судов. Российские власти в ответ распорядились возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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