Politico: европейские авиакомпании проигрывают Китаю из-за закрытия неба над РФ

После начала спецоперации на Украине страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Такие же ограничения ввели США и Канада. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия зеркально запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. Кроме того, западные страны ввели полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus, составляющих основу авиапарка российских авиакомпаний) и комплектующих. Было запрещено страхование и техобслуживание российских воздушных судов. Российские власти в ответ распорядились возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению.