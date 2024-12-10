Politico: европейские авиакомпании проигрывают Китаю из-за закрытия неба над РФ
Европейские авиаперевозчики сокращают количество рейсов в Китай из-за закрытия воздушного пространства над Россией. Об этом пишет Politico.
«Это невыгодное конкурентное положение для европейских перевозчиков», – заявила газете руководитель берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах (цитата по ТАСС).
По информации издания, необходимость строить обходные маршруты увеличивает время в пути, расходы на топливо и дополнительные выплаты членам экипажа.
После начала спецоперации на Украине страны ЕС закрыли воздушное пространство для российских авиакомпаний. Такие же ограничения ввели США и Канада. Великобритания запретила полеты «Аэрофлоту» и российским частным самолетам. В ответ Россия зеркально запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или МИДа. Кроме того, западные страны ввели полный запрет на поставки авиатехники (в том числе самолетов Boeing и Airbus, составляющих основу авиапарка российских авиакомпаний) и комплектующих. Было запрещено страхование и техобслуживание российских воздушных судов. Российские власти в ответ распорядились возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению.