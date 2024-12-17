Доля России в мировом экспорте мороженой рыбы выросла до 17,4% за девять месяцев

Доля российского экспорта в стоимости экспорта мороженой рыбы по итогам девяти месяцев ниже, чем показатель по тоннажу, – 13%. Причина заключается в более низкой средней стоимости, чем у основных конкурентов. Средняя цена российской мороженой рыбы за указанный период составила $1622 за тонну, а мороженой рыбы из США – $3247, что в два раза выше. В целом, средняя цена тонны мороженой рыбы в общемировом экспорте с января по сентябрь составила $2 235 (+37,8% к российской).