Доля России в мировом экспорте мороженой рыбы выросла до 17,4% за девять месяцев
С января по сентябрь 2024 г. Россия обеспечила более 17,4% мирового экспорта мороженой рыбы, что превысило показатель 2023 г. (16,2%). Об этом говорится в Telegram-канале Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).
За три квартала поставки российской мороженой рыбы составили более 1 млн т. За этот период лидерами по объемам также стали Китай (11,7%), Нидерланды (7,2%), Норвегия (7%), США (6,6%).
По данным АСРФ, мороженая рыба сохраняет позицию основного продукта российского рыбного экспорта. Ее поставки обеспечивают 50% стоимости экспорта рыбной продукции из России и 80% от тоннажа.
Доля российского экспорта в стоимости экспорта мороженой рыбы по итогам девяти месяцев ниже, чем показатель по тоннажу, – 13%. Причина заключается в более низкой средней стоимости, чем у основных конкурентов. Средняя цена российской мороженой рыбы за указанный период составила $1622 за тонну, а мороженой рыбы из США – $3247, что в два раза выше. В целом, средняя цена тонны мороженой рыбы в общемировом экспорте с января по сентябрь составила $2 235 (+37,8% к российской).
Низкая средняя стоимость российской мороженой рыбы обусловлена не только тем, что в структуре экспорта преобладают менее дорогие виды, но и влиянием санкций и тарифных ограничений. Дополнительно осложняет ситуацию введенная с октября 2023 г. курсовая вывозная пошлина.
За девять месяцев 2024 г. мировой экспорт рыбы и морепродуктов достиг почти $86 млрд. По итогам года показатель, скорее всего, приблизится к уровню прошлого года ($138,7 млрд). Доля России в мировом экспорте рыбы за девять месяцев 2024 г. составила 4,6% (4,2% по итогам 2023 г.).
В российском экспортном портфеле мороженой рыбы минтай составляет почти половину общего тоннажа, тогда как оставшаяся часть распределена между сардинами, включая иваси, сельдью, треской, лососем и рядом других.
В апреле глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил заявил о планах добиться экспорта в $5,6 млрд в 2024 г. По его словам, в 2023 г. география экспорта российской рыбы расширилась на 18 стран. Основными рынками для России остаются Китай, Япония, Южная Корея, Нидерланды и Нигерия. Поставки также активно идут в африканские и латиноамериканские страны.