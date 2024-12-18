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Госкомиссия по антиконтрафакту придумала способ борьбы с «заводами-фантомами»

Ведомости

Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу по пресечению «лжепроизводств», следует из сообщения правительства. Собеседник «Ведомостей», знакомый с обсуждением, заявил, что речь идет о «заводах-фантомах», которые заняты легализацией «серого» импорта.

18 декабря первый вице-премьер Денис Мантуров провел заключительное в 2024 г. заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На заседании присутствовали главы Минпромторга, Минэкономразвития, Россельхознадзора, Росстата, Роспатента и др.

«Членами госкомиссии поддержана инициатива по осуществлению мониторинга российских производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Это необходимо для пресечения лжепроизводств в случаях, когда недобросовестные участники пытаются легализовать завезенный незаконно товар, выдавая его за российский», – говорится в сообщении.

Как пояснил источник «Ведомостей», речь идет о проверке производств и борьбе со схемой, когда в России существуют «заводы-фантомы», которые реально ничего не производят. По его словам, такие заводы заняты легализацией «серого» импорта, на который клеят марку «сделано в России».

На том же заседании госкомиссии по антиконтрафакту были даны поручения по интеграции информационных систем Россельхознадзора, Росрыболовства, Роснедр, Минсельхоза России и системы маркировки для обеспечения сверки данных по сырью и готовой продукции для исключения введения в оборот фальсифицированной продукции. 

Также Мантуров обсудил с участниками встречи усиление контроля за производством и оборотом алкоголя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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