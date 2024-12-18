Госкомиссия по антиконтрафакту придумала способ борьбы с «заводами-фантомами»

Как пояснил источник «Ведомостей», речь идет о проверке производств и борьбе со схемой, когда в России существуют «заводы-фантомы», которые реально ничего не производят. По его словам, такие заводы заняты легализацией «серого» импорта, на который клеят марку «сделано в России».