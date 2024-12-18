Госкомиссия по антиконтрафакту придумала способ борьбы с «заводами-фантомами»
Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержала инициативу по пресечению «лжепроизводств», следует из сообщения правительства. Собеседник «Ведомостей», знакомый с обсуждением, заявил, что речь идет о «заводах-фантомах», которые заняты легализацией «серого» импорта.
18 декабря первый вице-премьер Денис Мантуров провел заключительное в 2024 г. заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. На заседании присутствовали главы Минпромторга, Минэкономразвития, Россельхознадзора, Росстата, Роспатента и др.
«Членами госкомиссии поддержана инициатива по осуществлению мониторинга российских производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Это необходимо для пресечения лжепроизводств в случаях, когда недобросовестные участники пытаются легализовать завезенный незаконно товар, выдавая его за российский», – говорится в сообщении.
Как пояснил источник «Ведомостей», речь идет о проверке производств и борьбе со схемой, когда в России существуют «заводы-фантомы», которые реально ничего не производят. По его словам, такие заводы заняты легализацией «серого» импорта, на который клеят марку «сделано в России».
На том же заседании госкомиссии по антиконтрафакту были даны поручения по интеграции информационных систем Россельхознадзора, Росрыболовства, Роснедр, Минсельхоза России и системы маркировки для обеспечения сверки данных по сырью и готовой продукции для исключения введения в оборот фальсифицированной продукции.
Также Мантуров обсудил с участниками встречи усиление контроля за производством и оборотом алкоголя.