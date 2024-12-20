«Северсталь» намерена скорректировать инвестпрограмму на 2025 год

«Ведомости» со ссылкой на заявление компании в феврале писали, что ПАО «Северсталь» планирует в 2024 г. направить на финансирование инвестпрограммы 119 млрд руб. ($1,3 млрд по курсу ЦБ на начало февраля 2024 г.). Это на 64% больше показателя прошлого года. В 2023 г. капзатраты компании увеличились на 7% год к 2022 г. до 72,6 млрд руб. на фоне ослабления курса рубля.