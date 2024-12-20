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«Северсталь» намерена скорректировать инвестпрограмму на 2025 год

Ведомости

ПАО «Северсталь» планирует обновить прогноз по реализации ряда проектов на следующий год в рамках утвержденной стратегии на 2024-2028 гг., сообщила руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами «Северстали» Анастасия Мишанина.

«Мы обеспокоены высоким уровнем процентных ставок в экономике, так как это негативно сказывается на наших клиентах – потребителях металлопродукции, особенно в строительном секторе, который является ключевым потребителем металлопроката в России. В связи с этим сроки и масштабы некоторых проектов нашей инвестиционной программы могут быть пересмотрены», – сказала она (цитата по ТАСС).

Мишанина сообщила, что стратегия развития «Северстали» до 2028 г. сейчас предусматривает масштабную инвестиционную программу, соответствующую возможностям «Северстали» по ее финансированию. Она отметила, что долговая нагрузка компании находится на более чем комфортном уровне: показатель чистый долг / EBITDA сохраняется ниже нуля на протяжении последних двух лет.

«У нас сформирована устойчивая чистая денежная позиция: объем денежных средств на счетах превышает объем долговых обязательств. Таким образом, мы можем позволить себе реализовывать проекты развития», – отметила она.

«Ведомости» со ссылкой на заявление компании в феврале писали, что ПАО «Северсталь» планирует в 2024 г. направить на финансирование инвестпрограммы 119 млрд руб. ($1,3 млрд по курсу ЦБ на начало февраля 2024 г.). Это на 64% больше показателя прошлого года. В 2023 г. капзатраты компании увеличились на 7% год к 2022 г. до 72,6 млрд руб. на фоне ослабления курса рубля.

По итогам девяти месяцев 2024 г. «Северсталь» снизила чистую прибыль по МСФО на 31% год к году до 118,3 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 18% до 628,3 млрд руб. Снижение чистой прибыли связано с курсовыми разницами и ростом налога на прибыль, говорил представитель компании «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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