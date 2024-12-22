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Минтранс: «Сапсаны» могут запустить на направлениях Белгорода и Воронежа

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После ввода в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург поезда «Сапсан» уйдут с этого маршрута, после чего их могут запустить на других направлениях, в том числе до Белгорода, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Скорее всего, он [высокоскоростной поезд] заменит "Сапсан" на данном маршруте. При этом поезда "Сапсан" могут быть использованы на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других», – сказал он, добавив, что подвижной состав «Сапсанов» технически рассчитан на срок службы поезда до 30 лет.

Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом был дан президентом в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб. Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».

Сейчас в России нет действующих ВСМ. С 2009 г. обсуждалось строительство такой магистрали из Москвы в Казань с возможным продлением до Екатеринбурга. Проект планировалось реализовать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), но стройка так и не началась. В 2019 г. Путин поручил спроектировать ВСМ из Москвы в Петербург. Тогда РЖД рассчитывала запустить эту магистраль к 2026 г. В середине августа 2023 г. президент заявил, что настало время для реализации этого проекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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