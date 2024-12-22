Минтранс: «Сапсаны» могут запустить на направлениях Белгорода и Воронежа

Сейчас в России нет действующих ВСМ. С 2009 г. обсуждалось строительство такой магистрали из Москвы в Казань с возможным продлением до Екатеринбурга. Проект планировалось реализовать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), но стройка так и не началась. В 2019 г. Путин поручил спроектировать ВСМ из Москвы в Петербург. Тогда РЖД рассчитывала запустить эту магистраль к 2026 г. В середине августа 2023 г. президент заявил, что настало время для реализации этого проекта.