Минтранс: «Сапсаны» могут запустить на направлениях Белгорода и Воронежа
После ввода в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург поезда «Сапсан» уйдут с этого маршрута, после чего их могут запустить на других направлениях, в том числе до Белгорода, сообщил ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт.
«Скорее всего, он [высокоскоростной поезд] заменит "Сапсан" на данном маршруте. При этом поезда "Сапсан" могут быть использованы на направлениях Нижнего Новгорода, Воронежа, Белгорода, и других», – сказал он, добавив, что подвижной состав «Сапсанов» технически рассчитан на срок службы поезда до 30 лет.
Старт строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом был дан президентом в марте 2024 г. Ее протяженность достигнет около 700 км. Общий объем инвестиций составит 1,8 трлн руб. Основным производителем высокоскоростных поездов для ВСМ будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг».
Сейчас в России нет действующих ВСМ. С 2009 г. обсуждалось строительство такой магистрали из Москвы в Казань с возможным продлением до Екатеринбурга. Проект планировалось реализовать на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), но стройка так и не началась. В 2019 г. Путин поручил спроектировать ВСМ из Москвы в Петербург. Тогда РЖД рассчитывала запустить эту магистраль к 2026 г. В середине августа 2023 г. президент заявил, что настало время для реализации этого проекта.