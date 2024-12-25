FT: De Beers не может распродать запасы алмазов на $2 млрд

23 апреля De Beers уменьшила прогнозируемые объемы добычи алмазов в 2024 г. до 26-29 млн каратов в связи с наличием на мировом рынке крупных нераспроданных запасов необработанных алмазов. Позднее компания сообщила о планах сократить добычу алмазов до 23–26 млн каратов. В 2023 г. De Beers уже снизила производство на 8% к предыдущему году до 31,9 млн каратов.