FT: De Beers не может распродать запасы алмазов на $2 млрд
Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания De Beers Group на фоне падения спроса накопила самый большой запас драгоценных камней со времен финансового кризиса 2008 г. на сумму около $2 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
«Это был плохой год для продаж необработанных алмазов», - указал генеральный директор De Beers Эл Кук.
Падение спроса во время пандемии коронавируса вынудило компанию сократить добычу драгоценных камней примерно на 20% и снизить цены на них. На падение продаж также повлияли снижение спроса на продукцию компании в Китае и усиление конкуренции со стороны выращенных в лабораторных условиях алмазов.
Издание напоминает, что De Beers планировалось выделить в отдельную компанию, сейчас она принадлежит британской Anglo American. Гендиректор Anglo American Дункан Ванблад заметил, что первичное публичное размещение акций или продажа компании могут осложниться слабым состоянием алмазного рынка. Кук выразил надежду, что в 2025 г. на мировом рынке алмазов может произойти постепенное восстановление.
23 апреля De Beers уменьшила прогнозируемые объемы добычи алмазов в 2024 г. до 26-29 млн каратов в связи с наличием на мировом рынке крупных нераспроданных запасов необработанных алмазов. Позднее компания сообщила о планах сократить добычу алмазов до 23–26 млн каратов. В 2023 г. De Beers уже снизила производство на 8% к предыдущему году до 31,9 млн каратов.