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Reuters: цены на СУГ в России упали вдвое на фоне санкций Евросоюза

Ведомости

В РФ внутренние цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в декабре упали вдвое по сравнению с ноябрем после того, как Евросоюз (ЕС) запретил импорт этого российского топлива. К таким выводам пришло агентство Reuters на основании анализа данных торговых источников и российской товарной биржи.

Сжиженный углеводородный газ в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства различных нефтехимических продуктов. В конце ноября оптовые цены на СУГ внутри страны достигали 28 000 руб. за т, а уже в декабре снизились почти до 14 000 руб. за т.

ЕС объявил о санкциях на импорт СУГ из России в декабре 2023 г. в рамках 12-го пакета санкций. При этом под ограничения не подпадали сделки по уже заключенным контрактам, их было позволено проводить еще год.

11 декабря «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет» писали, что экспорт сжиженных углеводородных газов в страны Азии, включая Турцию, в январе – сентябре 2024 г. вырос на 45% к тому же периоду прошлого года до 1,2 млн т. Сильнее всего за отчетный период выросли поставки в Китай – в 1,8 раза до 307 200 т. Также увеличился экспорт в Афганистан – на 39% до 215 500 т. Поставки в страны Евросоюза (ЕС) и другие европейские страны за девять месяцев снизились на 25% до 1,3 млн т. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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