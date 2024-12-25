Reuters: цены на СУГ в России упали вдвое на фоне санкций Евросоюза

11 декабря «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской группы «Петромаркет» писали, что экспорт сжиженных углеводородных газов в страны Азии, включая Турцию, в январе – сентябре 2024 г. вырос на 45% к тому же периоду прошлого года до 1,2 млн т. Сильнее всего за отчетный период выросли поставки в Китай – в 1,8 раза до 307 200 т. Также увеличился экспорт в Афганистан – на 39% до 215 500 т. Поставки в страны Евросоюза (ЕС) и другие европейские страны за девять месяцев снизились на 25% до 1,3 млн т.