Группа ВТБ приобрела «Агрокомплекс Лабинский»

Скоробогатов также отметил высокий рост производства в 2024 г. За год «Лабинский» нарастил производство пшеницы, ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, сои, подсолнечника и другой продукции растениеводства. Производство озимой пшеницы выросло на 9%, озимого ячменя – на 29%. Суточные валовые надои впервые достигли 350 тонн в сутки, а удой на фуражную корову за год вырос в среднем на 8%, по предприятиям агрохолдинга – в диапазоне от 4% до 12%. Сахарный комбинат «Курганинский» в 2024 г. переработал на 22% больше свеклы и выработал на 25% больше сахара.