Группа ВТБ приобрела «Агрокомплекс Лабинский»В ВТБ рассматривают эту сделку как инвестиционную
Группа ВТБ приобрела компанию «Агрокомплекс Лабинский», управляющую активами агрохолдинга «Покровский». Об этом «Ведомостям» сообщил представитель группы.
В ВТБ рассматривают эту сделку как инвестиционную, ее основная цель – повысить привлекательность актива за счет роста эффективности и оптимизации непрофильной деятельности, сохранить и приумножить существующие компетенции. Актив рассчитывают «в обозримый срок» продать с прибылью, изменений в управленческой команде не планируется.
Генеральный директор агрокомплекса «Лабинский» Алексей Скоробогатов подчеркнул, что приоритетом холдинга остаются оздоровление предприятий, рост автоматизации, обновление основных фондов, повышение прозрачности структуры управления и финансовой отчетности, а также рост производительности труда.
Скоробогатов также отметил высокий рост производства в 2024 г. За год «Лабинский» нарастил производство пшеницы, ячменя, кукурузы, сахарной свеклы, сои, подсолнечника и другой продукции растениеводства. Производство озимой пшеницы выросло на 9%, озимого ячменя – на 29%. Суточные валовые надои впервые достигли 350 тонн в сутки, а удой на фуражную корову за год вырос в среднем на 8%, по предприятиям агрохолдинга – в диапазоне от 4% до 12%. Сахарный комбинат «Курганинский» в 2024 г. переработал на 22% больше свеклы и выработал на 25% больше сахара.
В 2024 г. управляющая компания инвестировала в заводы по переработке сахарной свеклы и в текущий ремонт. Централизация закупок запчастей для техники позволила снизить затраты на 20%.
«Агрокомплекс Лабинский» – многопрофильный холдинг в сфере АПК и управления недвижимостью. Приоритетное направление – сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Входящие в холдинг структуры выращивают, хранят и перерабатывают зерновые и технические культуры, производят сахар, занимаются животноводством, производством товарного молока и мясопереработкой.
В агрокомплекс входит 18 предприятий: 11 растениеводческих компаний, шесть предприятий растениеводства и молочного животноводства и одно предприятие молочного животноводства. А также пять элеваторов, три сахарных завода, три мясоперерабатывающих предприятия и два свинокомплекса.
В 2023 г. Лабинский городской суд обратил по иску Генпрокуратуры в доход государства имущество бенефициаров концерна «Покровский». Общая сумма конфискованных активов оценивалась в 500 млрд руб. Впоследствии по решению Росимущества управляющей компанией концерна стало ООО «Агрокомплекс Лабинский».
5 сентября председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк ВТБ приобрел Первую грузовую компанию (ПГК) исходя из оценки более 200 млрд руб. с учетом долга. Точную стоимость сделки он не раскрыл. 16 декабря ВТБ сообщил, что вышел из капитала АО «Аврора инвест», которое владеет Первой грузовой компанией (ПГК). В кредитной организации заявили, что 100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, было продано с хорошей прибылью.