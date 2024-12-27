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АТОР: Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод по 5 января

Ведомости

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ситуация затронет более 4000 пассажиров, 90% из которых – клиенты туроператоров.

Решение объясняется «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов». Сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительных мест на загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда, рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Прорабатываются и варианты пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний, а также перенос места вылета туристов в другие города России.

Ранее в декабре казахстанская Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL) и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию. Это случилось после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет AZAL Embraer E190 сменил курс и направился в город Актау в Казахстане, где и разбился при посадке. В результате трагедии погибли 38 человек.

Как пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, командир воздушного суда два раза пытался посадить борт в Грозном. В это время в чеченском аэропорту был густой туман, а кроме того, действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. В итоге командир самолета решил лететь в Актау, утверждает Ядров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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