АТОР: Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод по 5 января
Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ситуация затронет более 4000 пассажиров, 90% из которых – клиенты туроператоров.
Решение объясняется «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов». Сейчас авиакомпания думает над возможностью выделения туроператорам дополнительных мест на загруженных рейсах в Дубай из Махачкалы и Волгограда, рассказал вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Прорабатываются и варианты пересадки туристов на рейсы других авиакомпаний, а также перенос места вылета туристов в другие города России.
Ранее в декабре казахстанская Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL) и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию. Это случилось после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет AZAL Embraer E190 сменил курс и направился в город Актау в Казахстане, где и разбился при посадке. В результате трагедии погибли 38 человек.
Как пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, командир воздушного суда два раза пытался посадить борт в Грозном. В это время в чеченском аэропорту был густой туман, а кроме того, действовал режим «Ковер», введенный из-за атак Украины и предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из пространства. В итоге командир самолета решил лететь в Актау, утверждает Ядров.