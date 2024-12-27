АТОР: Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод по 5 января

Ранее в декабре казахстанская Qazaq Air, азербайджанская Azerbaijan Airlines (AZAL) и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию. Это случилось после того, как 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет AZAL Embraer E190 сменил курс и направился в город Актау в Казахстане, где и разбился при посадке. В результате трагедии погибли 38 человек.