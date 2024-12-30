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Путин передал АВ Inbev Efes BV во временное управление ГК «Вместе»

Ведомости

Временное управление АО «ГК «Вместе» введено в отношении активов пивоваренной компании АО «АБ ИнБев Эфес», принадлежащей АВ Inbev Efes BV, следует из соответствующего указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Группа компаний «Вместе» зарегистрирована в Москве в августе 2024 г., а генеральным директором числится Николай Тюрников. Действие указа распространяется на 15,83 млрд обыкновенных и 92 943 привилегированных акций АО «АБ ИнБев Эфес».

AB InBev Efes была создана в ходе объединения активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России в 2018 г. Это одна из крупнейших в России пивоваренных компаний. Под ее управлением в РФ находятся 11 заводов, где выпускают пиво «Старый мельник», «Клинское», Gold Mine Beer, Essa и др. Согласно октябрьскому соглашению, Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе. Подробности условий сделки не раскрывались.

8 августа Anadolu Efes сообщила об отказе России в приобретении доли AB InBev. В декабре 2023 г. сообщалось, что AB InBev Efes согласилась продать свою долю в российском совместном предприятии партнеру – турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, которая стала бы единственным владельцем бизнеса. По данным Международной аудиторско-консалтинговой корпорации (KPMG), компания оценивалась в $1,1–1,3 млрд. О планах по продаже доли AB InBev объявила еще в 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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