Путин передал АВ Inbev Efes BV во временное управление ГК «Вместе»
Временное управление АО «ГК «Вместе» введено в отношении активов пивоваренной компании АО «АБ ИнБев Эфес», принадлежащей АВ Inbev Efes BV, следует из соответствующего указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», Группа компаний «Вместе» зарегистрирована в Москве в августе 2024 г., а генеральным директором числится Николай Тюрников. Действие указа распространяется на 15,83 млрд обыкновенных и 92 943 привилегированных акций АО «АБ ИнБев Эфес».
AB InBev Efes была создана в ходе объединения активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России в 2018 г. Это одна из крупнейших в России пивоваренных компаний. Под ее управлением в РФ находятся 11 заводов, где выпускают пиво «Старый мельник», «Клинское», Gold Mine Beer, Essa и др. Согласно октябрьскому соглашению, Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе. Подробности условий сделки не раскрывались.
8 августа Anadolu Efes сообщила об отказе России в приобретении доли AB InBev. В декабре 2023 г. сообщалось, что AB InBev Efes согласилась продать свою долю в российском совместном предприятии партнеру – турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, которая стала бы единственным владельцем бизнеса. По данным Международной аудиторско-консалтинговой корпорации (KPMG), компания оценивалась в $1,1–1,3 млрд. О планах по продаже доли AB InBev объявила еще в 2022 г.