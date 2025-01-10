Exmail подал иск к «Авито» из-за сворачивания пунктов выдачи

Представитель «Авито» заявил «Ведомостям», что в компании узнали об иске одного из бывших логистических партнеров на днях, юристы сервиса уже подключились к изучению его содержания. Сотрудничество с Exmail официально завершилось 15 октября 2024 г., его прекращение было запланированным, уточнили в компании. В сентябре 2024 г. «Авито» получил от Exmail письменное подтверждение об отсутствии претензий. Последняя посылка, находившаяся в транзите у логистического оператора, достигла получателя в декабре 2024 г., после чего Exmail в полном объеме получил вознаграждение.