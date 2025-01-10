Exmail подал иск к «Авито» из-за сворачивания пунктов выдачи
Сумма иска составляет более 1 млрд руб., сообщил «Ведомостям» представитель Exmail. Поводом для обращения в суд стало закрытие компанией проекта пунктов выдачи заказов «Авито» через Exmail. Генеральный директор логистического оператора Андрей Волков назвал подачу иска вынужденной мерой. По его словам, одностороннее прекращение сотрудничества со стороны «Авито» ударило не только по компании, но и по франчайзи.
Обязательства по договору исполнялись надлежащим образом. качество доставки составляло 94% и 98% по ключевым городам (Москва и Санкт-Петербург). Летом 2024 г. «Авито» начало сворачивание сотрудничества. При этом Exmail выполнил свои обязательства и обеспечил доставку всех заказов. К судебному разбирательству в качестве третьих лиц могут присоединиться франчайзи, которые открывали пункты выдачи под брендом «Авито» и Exmail.
Представитель «Авито» заявил «Ведомостям», что в компании узнали об иске одного из бывших логистических партнеров на днях, юристы сервиса уже подключились к изучению его содержания. Сотрудничество с Exmail официально завершилось 15 октября 2024 г., его прекращение было запланированным, уточнили в компании. В сентябре 2024 г. «Авито» получил от Exmail письменное подтверждение об отсутствии претензий. Последняя посылка, находившаяся в транзите у логистического оператора, достигла получателя в декабре 2024 г., после чего Exmail в полном объеме получил вознаграждение.
У «Авито» нет незакрытых или непогашенных обязательств перед оператором. По словам представителя сервиса, решение не продлевать партнерство было принято в том числе из-за высокого числа жалоб клиентов по повреждениям и утерям посылок (на 30% выше среднего показателя). Расторжение договора проводилось на основании юридических норм и было зафиксировано двумя сторонами. Несколько раз «Авито» по просьбе Exmail переносил сроки расторжения контракта, чтобы логистический оператор мог комфортно найти нового партнера. В дальнейшем вопросом будут заниматься юристы сервиса.