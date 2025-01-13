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«Газпром» подтвердил возможное сокращение 40% сотрудников центрального аппарата

Ведомости

В «Газпроме» действительно изучается возможность сокращения около 40% сотрудников центрального аппарата. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Подробностей кадровых изменений он не привел. Ранее 13 января интернет-издание из Ленинградской области 47news опубликовало официальное письмо зампредседателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной главе холдинга Алексею Миллеру, датированние 23 декабря. В документе предлагается рассмотреть возможность сокращения центрального аппарата – с 4100 до 2500 человек. Общий фонд оплаты труда всех этих людей составляет 50 млрд руб. в год, говорится в документе. Официальный представитель «Газпрома» подтвердил подлинность письма, пишет 47news.

Интернет-издание отмечает, что предложение о сокращении персонала – это не инициатива Илюхиной, а процедурное оформление решения компании.

По итогам 2023 г. «Газпром» впервые за 25 лет получил чистый убыток по МСФО в размере 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г. Причины снижения финансовых показателей по итогам 2023 г. компания тогда не называла. Из отчетности следовало, что убыточным был именно газовый сегмент бизнеса «Газпрома»: его убыток составил 1,2 трлн руб. против прибыли в том же размере за 2022 г.

За девять месяцев 2024 г. чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО составила 989,9 млрд руб. – это в 2,8 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Компании удалось выйти в прибыль в III квартале – компания получила по РСБУ чистую прибыль в размере 171,53 млрд руб. после двух убыточных кварталов подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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