«Газпром» подтвердил возможное сокращение 40% сотрудников центрального аппарата
В «Газпроме» действительно изучается возможность сокращения около 40% сотрудников центрального аппарата. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Подробностей кадровых изменений он не привел. Ранее 13 января интернет-издание из Ленинградской области 47news опубликовало официальное письмо зампредседателя правления «Газпрома» Елены Илюхиной главе холдинга Алексею Миллеру, датированние 23 декабря. В документе предлагается рассмотреть возможность сокращения центрального аппарата – с 4100 до 2500 человек. Общий фонд оплаты труда всех этих людей составляет 50 млрд руб. в год, говорится в документе. Официальный представитель «Газпрома» подтвердил подлинность письма, пишет 47news.
Интернет-издание отмечает, что предложение о сокращении персонала – это не инициатива Илюхиной, а процедурное оформление решения компании.
По итогам 2023 г. «Газпром» впервые за 25 лет получил чистый убыток по МСФО в размере 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г. Причины снижения финансовых показателей по итогам 2023 г. компания тогда не называла. Из отчетности следовало, что убыточным был именно газовый сегмент бизнеса «Газпрома»: его убыток составил 1,2 трлн руб. против прибыли в том же размере за 2022 г.
За девять месяцев 2024 г. чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО составила 989,9 млрд руб. – это в 2,8 раза больше аналогичного периода предыдущего года. Компании удалось выйти в прибыль в III квартале – компания получила по РСБУ чистую прибыль в размере 171,53 млрд руб. после двух убыточных кварталов подряд.