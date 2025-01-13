«Газпром» подтвердил возможное сокращение 40% сотрудников центрального аппарата

По итогам 2023 г. «Газпром» впервые за 25 лет получил чистый убыток по МСФО в размере 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб. «Газпром» публикует результаты по МСФО с 1998 г. Причины снижения финансовых показателей по итогам 2023 г. компания тогда не называла. Из отчетности следовало, что убыточным был именно газовый сегмент бизнеса «Газпрома»: его убыток составил 1,2 трлн руб. против прибыли в том же размере за 2022 г.