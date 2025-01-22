Депутаты Госдумы предложили снизить штрафы для такси за отсутствие полиса ОСГОП
В Госдуму внесли законопроект о снижении штрафов для такси за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Это следует из думской электронной базы.
Согласно действующему законодательству, за отсутствие полиса ОСГОП установлены штрафы от 40 000 до 50 000 руб. для должностных лиц и от 500 000 до 1 млн руб. для юридических лиц.
«В такси, как и в любом другом виде транспорта, не исключены риски пропуска сроков переоформления договора ОСГОП, однако штрафы, установленные в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей, ощутимы даже для крупного таксопарка и ставят на грань банкротства бизнес легкового такси», – говорится в пояснительной записке.
По версии авторов проекта, практика наложения таких чрезмерно высоких административных штрафов приведет к росту количества дел о банкротстве водителей и перевозчиков легкового такси, осуществляющих деятельность в сфере такси, и повлечет губительные последствия «вплоть до ликвидации 70% организаций, оборот которых составляет от 500 000 до 5,5 млн руб.».
Авторами инициативы выступили депутаты Валерий Гартунг («Справедливая Россия – За правду»), Игорь Игошин («Единая Россия»), Антон Гетта («Единая Россия»), Алексей Ситников («Единая Россия»), Ирина Филатова (КПРФ), а также сенатор Василий Иконников.
Законопроект был внесен после того, как в сентябре 2024 г. ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Минтранс смягчить наказание за отсутствие у таксистов договоров ОСГОП. Это произошло после начала действия положения закона о такси (580-ФЗ) в части обязательного оформления договора ОСГОП.
Размер штрафов за отсутствие договора ОСГОП является единым для всех видов транспорта, включая водный, железнодорожный и воздушный. В связи с этим ассоциация просила Минтранс инициировать изменения в КоАП, чтобы дифференцировать ответственность за это нарушение – в зависимости от вида транспорта и размера бизнеса перевозчика.
Источник «Ведомостей» в одном из крупных таксопарков говорил, что в КоАПе заложены штрафы, которые исторически относились к крупным видам транспорта – автобусам, троллейбусам, судам и пр. По его словам, в этих сферах принципиально другого размера юрлица с другими оборотами бизнеса, а у большинства таксопарков месячная выручка не доходит до 500 000 руб.