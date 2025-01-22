Депутаты Госдумы предложили снизить штрафы для такси за отсутствие полиса ОСГОП

Источник «Ведомостей» в одном из крупных таксопарков говорил, что в КоАПе заложены штрафы, которые исторически относились к крупным видам транспорта – автобусам, троллейбусам, судам и пр. По его словам, в этих сферах принципиально другого размера юрлица с другими оборотами бизнеса, а у большинства таксопарков месячная выручка не доходит до 500 000 руб.