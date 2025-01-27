Мировые цены на кофе арабика обновили исторический максимум

Позже Белый дом заявил, что Колумбия согласилась с условиями США, включая репатриацию мигрантов, но пошлины остаются «в резерве» на случай невыполнения соглашения. Аналитики JPMorgan отмечают, что эта ситуация создает важный прецедент для товарных рынков, особенно в свете возможного повышения пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая с 1 февраля. Потенциальное повышение пошлин может оказать значительное влияние на ценообразование в США.