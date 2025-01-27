Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Мировые цены на кофе арабика обновили исторический максимум

Ведомости

Цены на кофе арабика достигли нового рекордного максимума на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров из Колумбии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные торгов. Мартовские фьючерсы на кофе сорта арабика на бирже в Нью-Йорке поднимались до $3,5 за фунт, или $7834 за т.

К середине дня 27 января фьючерсы на арабику выросли на 0,75% до уровня $3,5015 за фунт. Рост цен связан с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках кофе из Колумбии, которая является одним из крупнейших экспортеров этого товара. Угрозы Трампа были вызваны отказом колумбийского правительства разрешить посадку двух военных самолетов США с мигрантами.

Позже Белый дом заявил, что Колумбия согласилась с условиями США, включая репатриацию мигрантов, но пошлины остаются «в резерве» на случай невыполнения соглашения. Аналитики JPMorgan отмечают, что эта ситуация создает важный прецедент для товарных рынков, особенно в свете возможного повышения пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая с 1 февраля. Потенциальное повышение пошлин может оказать значительное влияние на ценообразование в США.

США импортируют около 30% кофе из Колумбии, наряду с другими важными товарами. Согласно данным Бюро переписи населения, в 2023 г. общий объем импорта из Колумбии в США составил $16,1 млрд. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы кофе в 2024-2025 г. упадут до самого низкого уровня за последнее время, что также способствует росту цен на этот товар.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных