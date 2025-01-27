Мировые цены на кофе арабика обновили исторический максимум
Цены на кофе арабика достигли нового рекордного максимума на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт товаров из Колумбии, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные торгов. Мартовские фьючерсы на кофе сорта арабика на бирже в Нью-Йорке поднимались до $3,5 за фунт, или $7834 за т.
К середине дня 27 января фьючерсы на арабику выросли на 0,75% до уровня $3,5015 за фунт. Рост цен связан с опасениями по поводу возможных перебоев в поставках кофе из Колумбии, которая является одним из крупнейших экспортеров этого товара. Угрозы Трампа были вызваны отказом колумбийского правительства разрешить посадку двух военных самолетов США с мигрантами.
Позже Белый дом заявил, что Колумбия согласилась с условиями США, включая репатриацию мигрантов, но пошлины остаются «в резерве» на случай невыполнения соглашения. Аналитики JPMorgan отмечают, что эта ситуация создает важный прецедент для товарных рынков, особенно в свете возможного повышения пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая с 1 февраля. Потенциальное повышение пошлин может оказать значительное влияние на ценообразование в США.
США импортируют около 30% кофе из Колумбии, наряду с другими важными товарами. Согласно данным Бюро переписи населения, в 2023 г. общий объем импорта из Колумбии в США составил $16,1 млрд. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что мировые запасы кофе в 2024-2025 г. упадут до самого низкого уровня за последнее время, что также способствует росту цен на этот товар.