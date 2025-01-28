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Нидерландская ING продает бизнес в России

Его купит российская Global Development JSC
Ведомости

Нидерландская финансовая группа ING продает бизнес в России, компания уже достигла соглашения с российской Global Development JSC (АО «Глобал девелопмент»). Об этом сообщили в пресс-службе ING.

«Сегодня ING объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России Global Development JSC, российской компании, принадлежащей московскому финансовому инвестору с опытом работы в сфере факторинговых услуг. Эта сделка фактически положит конец деятельности ING на российском рынке», – говорится в сообщении.

По условиям сделки, Global Development приобретет все акции ING Bank (Eurasia) JSC, взяв на себя всю российскую офшорную деятельность и персонал. Уточняется, что Global Development намерена продолжить работу в России под новым брендом. Сделку могут закрыть в III квартале 2025 г.

Как отметили в ING, с февраля 2022 г., после начала спецоперации и введения антироссийских санкций, группа не вела новый бизнес с российскими компаниями, сократила операции и предприняла действия по отделению бизнеса от сетей и систем ING. Также сократился и общий объем кредитования российских клиентов более чем на 75%. По закрытию сделки в ING ожидают убыток в 700 млн евро.

ING Bank (Eurasia) на 100% принадлежит нидерландской ING Group. Компания специализируется на работе с юридическими лицами и крупными финансовыми учреждениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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