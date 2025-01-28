Нидерландская ING продает бизнес в России

Нидерландская ING продает бизнес в РоссииЕго купит российская Global Development JSC
Нидерландская финансовая группа ING продает бизнес в России, компания уже достигла соглашения с российской Global Development JSC (АО «Глобал девелопмент»). Об этом сообщили в пресс-службе ING.
«Сегодня ING объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России Global Development JSC, российской компании, принадлежащей московскому финансовому инвестору с опытом работы в сфере факторинговых услуг. Эта сделка фактически положит конец деятельности ING на российском рынке», – говорится в сообщении.
По условиям сделки, Global Development приобретет все акции ING Bank (Eurasia) JSC, взяв на себя всю российскую офшорную деятельность и персонал. Уточняется, что Global Development намерена продолжить работу в России под новым брендом. Сделку могут закрыть в III квартале 2025 г.
Как отметили в ING, с февраля 2022 г., после начала спецоперации и введения антироссийских санкций, группа не вела новый бизнес с российскими компаниями, сократила операции и предприняла действия по отделению бизнеса от сетей и систем ING. Также сократился и общий объем кредитования российских клиентов более чем на 75%. По закрытию сделки в ING ожидают убыток в 700 млн евро.
ING Bank (Eurasia) на 100% принадлежит нидерландской ING Group. Компания специализируется на работе с юридическими лицами и крупными финансовыми учреждениями.