Нидерландская ING продает бизнес в России

Как отметили в ING, с февраля 2022 г., после начала спецоперации и введения антироссийских санкций, группа не вела новый бизнес с российскими компаниями, сократила операции и предприняла действия по отделению бизнеса от сетей и систем ING. Также сократился и общий объем кредитования российских клиентов более чем на 75%. По закрытию сделки в ING ожидают убыток в 700 млн евро.