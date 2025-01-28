Экспорт зерна из России достиг рекордных 72 млн тонн в 2024 году

Сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в 2024 г. при этом снизился, сообщали в Росстате в декабре. Он сократился на 19,94 млн т (относительно 2023 г.) до 124,96 млн т. Кроме того, в 2024 г. было собрано 82,4 млн т пшеницы, и это на 15,8 млн т меньше, чем в 2023 г., когда собрали 98,2 млн т.