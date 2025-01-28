Экспорт зерна из России достиг рекордных 72 млн тонн в 2024 году
Экспорт российского зерна достиг рекордных 72 млн т в 2024 г., сообщили в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ со ссылкой на оценку аналитического центра «Русагротранса».
Лидером по поставкам стала компания «Грейн Гейтс», чья доля составила 15,7 млн т после 11 млн т в 2023 г. Как отметили в «Агроэкспорте», это самый большой объем поставок от одной компании за год в истории российского экспорта. Второе место заняла компания «Астон» с экспортом в 7,7 млн т за 2024 г. (после 6,2 млн т годом ранее). На третьем месте – АО «ОЗК» с 3,7 млн т (после 3,5 млн т в 2023 г.).
В топ-10 впервые оказались «Грейн Сервис», «ТОП Грейн» и «Петрохлеб-Кубань», следует из статистики. Кроме того, впервые в десятке лидеров по поставкам отсутствовали зарубежные компании.
Главными импортерами российского зерна в прошлом году стали Египет (поставлено 11,1 млн т), Турция (7,2 млн т), Иран (5,6 млн т), Саудовская Аравия (4,6 млн т), Бангладеш (3,9 млн т).
Сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в 2024 г. при этом снизился, сообщали в Росстате в декабре. Он сократился на 19,94 млн т (относительно 2023 г.) до 124,96 млн т. Кроме того, в 2024 г. было собрано 82,4 млн т пшеницы, и это на 15,8 млн т меньше, чем в 2023 г., когда собрали 98,2 млн т.
17 января в Международном совете по зерну сообщили, что прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2024-2025 сельхозгоду снизился на 500 000 т. Показатель изменился с 44,2 млн т до 43,7 млн. Сам сбор пшеницы в России снижен на 500 000 т до 81,3 млн т, следовало из статистики.