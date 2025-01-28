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Экспорт зерна из России достиг рекордных 72 млн тонн в 2024 году

Ведомости

Экспорт российского зерна достиг рекордных 72 млн т в 2024 г., сообщили в центре «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ со ссылкой на оценку аналитического центра «Русагротранса».

«В 2024 г. экспорт российского зерна, включая страны ЕАЭС, достиг исторически рекордных 72 млн т (68,6 млн т годом ранее). Ключевыми компаниями-экспортерами стали "Грейн Гейтс", "Астон" и ОЗК», – говорится в сообщении (цитата по «Прайму»).

Лидером по поставкам стала компания «Грейн Гейтс», чья доля составила 15,7 млн т после 11  млн т в 2023 г. Как отметили в «Агроэкспорте», это самый большой объем поставок от одной компании за год в истории российского экспорта. Второе место заняла компания «Астон» с экспортом в 7,7 млн т за 2024 г. (после 6,2 млн т годом ранее). На третьем месте – АО «ОЗК» с 3,7 млн т (после 3,5 млн т в 2023 г.).

В топ-10 впервые оказались «Грейн Сервис», «ТОП Грейн» и «Петрохлеб-Кубань», следует из статистики. Кроме того, впервые в десятке лидеров по поставкам отсутствовали зарубежные компании.

Главными импортерами российского зерна в прошлом году стали Египет (поставлено 11,1 млн т), Турция (7,2 млн т), Иран (5,6 млн т), Саудовская Аравия (4,6 млн т), Бангладеш (3,9 млн т).

Сбор зерновых и зернобобовых культур в чистом весе в 2024 г. при этом снизился, сообщали в Росстате в декабре. Он сократился на 19,94 млн т (относительно 2023 г.) до 124,96 млн т. Кроме того, в 2024 г. было собрано 82,4 млн т пшеницы, и это на 15,8 млн т меньше, чем в 2023 г., когда собрали 98,2 млн т.

17 января в Международном совете по зерну сообщили, что прогноз экспорта пшеницы из РФ в 2024-2025 сельхозгоду снизился на 500 000 т. Показатель изменился с 44,2 млн т до 43,7 млн. Сам сбор пшеницы в России снижен на 500 000 т до 81,3 млн т, следовало из статистики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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