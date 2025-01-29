Цена на газ в Европе впервые с ноября 2023 года превысила $550 за 1000 куб. м
Цена на газ в Европе впервые с ноября 2023 г. превысила $550 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Как рассказали эксперты The Wall Street Journal (WSJ), цены растут на фоне быстро истощающихся запасов и неопределенности в отношении поставок после прекращения транзита через Украину.
По информации Gas Infrastructure Europe, на 27 января хранилища в ЕС заполнены на 55,5%. Стратег Rabobank Флоренс Шмит объясняет резкий скачок сочетанием факторов: непрерывным оттоком газа из хранилищ в течение января, погодными условиями (ожидаемым похолоданием и ослаблением ветра) и активностью инвестфондов с «бычьими» настроениями. Согласно прогнозу WeatherOnline, 30 января в Центральной Европе сохранится теплая погода (8–10°C), но на следующей неделе температура упадет до 0–4°C, а в ряде столиц – ниже нуля.
Эксперты прогнозируют рост поставок СПГ, однако сохраняются риски из-за неопределенности с транзитом через Украину после истечения срока соглашения с Россией. ANZ Research отмечает, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности Киева быстро заключить контракт на транзит азербайджанского газа через Украину не внесло ясности – рынок ждет деталей сделки. Одновременно цены на газ подскочили на 5,5% из-за новостей об атаке на газопровод. Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG провести консервацию поврежденного «Северного потока – 2», но аналитики «БКС мир инвестиций» считают, что прогнозировать восстановление магистрали пока невозможно.