Цена на газ в Европе впервые с ноября 2023 года превысила $550 за 1000 куб. м

Эксперты прогнозируют рост поставок СПГ, однако сохраняются риски из-за неопределенности с транзитом через Украину после истечения срока соглашения с Россией. ANZ Research отмечает, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности Киева быстро заключить контракт на транзит азербайджанского газа через Украину не внесло ясности – рынок ждет деталей сделки. Одновременно цены на газ подскочили на 5,5% из-за новостей об атаке на газопровод. Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG провести консервацию поврежденного «Северного потока – 2», но аналитики «БКС мир инвестиций» считают, что прогнозировать восстановление магистрали пока невозможно.