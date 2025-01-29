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Цена на газ в Европе впервые с ноября 2023 года превысила $550 за 1000 куб. м

Ведомости

Цена на газ в Европе впервые с ноября 2023 г. превысила $550 за 1000 куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Как рассказали эксперты The Wall Street Journal (WSJ), цены растут на фоне быстро истощающихся запасов и неопределенности в отношении поставок после прекращения транзита через Украину.

По информации Gas Infrastructure Europe, на 27 января хранилища в ЕС заполнены на 55,5%. Стратег Rabobank Флоренс Шмит объясняет резкий скачок сочетанием факторов: непрерывным оттоком газа из хранилищ в течение января, погодными условиями (ожидаемым похолоданием и ослаблением ветра) и активностью инвестфондов с «бычьими» настроениями. Согласно прогнозу WeatherOnline, 30 января в Центральной Европе сохранится теплая погода (8–10°C), но на следующей неделе температура упадет до 0–4°C, а в ряде столиц – ниже нуля.

Эксперты прогнозируют рост поставок СПГ, однако сохраняются риски из-за неопределенности с транзитом через Украину после истечения срока соглашения с Россией. ANZ Research отмечает, что заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности Киева быстро заключить контракт на транзит азербайджанского газа через Украину не внесло ясности – рынок ждет деталей сделки. Одновременно цены на газ подскочили на 5,5% из-за новостей об атаке на газопровод. Дания разрешила оператору Nord Stream 2 AG провести консервацию поврежденного «Северного потока – 2», но аналитики «БКС мир инвестиций» считают, что прогнозировать восстановление магистрали пока невозможно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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