Глава Louis Vuitton Арно потерял четвертое место в списке богатейших людей

На первом месте находится американский бизнесмен Илон Маск с состоянием в $413 млрд. За ним – глава Amazon Джефф Безос и основатель Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг. Глава Oracle Ларри Эллисон теперь занимает четвертую строчку рейтинга. Ровно год назад, 26 января 2024 г., Арно вернул титул богатейшего человека планеты.