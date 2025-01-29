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Глава Louis Vuitton Арно потерял четвертое место в списке богатейших людей

Ведомости

Французский бизнесмен, основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно опустился на пятую строчку в списке самых богатых людей планеты, свидетельствует обновленный список Forbes. Сейчас его состояние оценивается примерно в $189,6 млрд.

На первом месте находится американский бизнесмен Илон Маск с состоянием в $413 млрд. За ним – глава Amazon Джефф Безос и основатель Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг. Глава Oracle Ларри Эллисон теперь занимает четвертую строчку рейтинга. Ровно год назад, 26 января 2024 г., Арно вернул титул богатейшего человека планеты.

Его группа компаний LVMH включает 75 брендов моды и косметики. В январе прошлого года журнал также признавал Арно самым богатым человеком в мире, оценив его стояние в $221 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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