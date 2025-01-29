Глава Louis Vuitton Арно потерял четвертое место в списке богатейших людей
Французский бизнесмен, основатель и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернар Арно опустился на пятую строчку в списке самых богатых людей планеты, свидетельствует обновленный список Forbes. Сейчас его состояние оценивается примерно в $189,6 млрд.
На первом месте находится американский бизнесмен Илон Маск с состоянием в $413 млрд. За ним – глава Amazon Джефф Безос и основатель Meta
Его группа компаний LVMH включает 75 брендов моды и косметики. В январе прошлого года журнал также признавал Арно самым богатым человеком в мире, оценив его стояние в $221 млрд.