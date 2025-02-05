РБК: бренд Monarch стал лидером на кофейном рынке России

«Ведомости» со ссылкой на источники в ритейле писали, что крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе в среднем на 20% с 1 марта. Один из них предполагает, что это не единственное повышение, которое случится в течение 2025 г. Среди причин подорожания продукции поставщики называют в своих уведомлениях проблемы с сырьем, засуху и высокий рост цен на сорта арабика и робуста.