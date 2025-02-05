РБК: бренд Monarch стал лидером на кофейном рынке России
Monarch выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE). Бренд прибавил в рейтинге пять позиций по сравнению с 2023 г., следует из материала. На втором месте – Nescafe от швейцарской компании Nestle. В 2023 г. Nescafe занимал первую строчку рейтинга.
Продажи Monarch в прошлом году выросли в 3,5 раза в натуральном выражении к предшествующему году. Nescafe, в свою очередь, снижал число продаж – они сократились на 7% г/г. РБК со ссылкой на источник в крупной торговой сети отмечает, что Jacobs и Nescafe последние годы делят первую и вторую строчку рейтинга. Monarch занимал первое место и в 2022 г.
«Ведомости» со ссылкой на источники в ритейле писали, что крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе в среднем на 20% с 1 марта. Один из них предполагает, что это не единственное повышение, которое случится в течение 2025 г. Среди причин подорожания продукции поставщики называют в своих уведомлениях проблемы с сырьем, засуху и высокий рост цен на сорта арабика и робуста.
Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк заявлял, что в России в прошлом году отпускные цены на зерновой кофе в среднем выросли «не менее чем на 70%».