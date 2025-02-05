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РБК: бренд Monarch стал лидером на кофейном рынке России

Ведомости

Бренд Monarch стал лидером на кофейном рынке России по уровню продаж, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании «Нильсен».

Monarch выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE). Бренд прибавил в рейтинге пять позиций по сравнению с 2023 г., следует из материала. На втором месте – Nescafe от швейцарской компании Nestle. В 2023 г. Nescafe занимал первую строчку рейтинга.

Продажи Monarch в прошлом году выросли в 3,5 раза в натуральном выражении к предшествующему году. Nescafe, в свою очередь, снижал число продаж – они сократились на 7% г/г. РБК со ссылкой на источник в крупной торговой сети отмечает, что Jacobs и Nescafe последние годы делят первую и вторую строчку рейтинга. Monarch занимал первое место и в 2022 г.

«Ведомости» со ссылкой на источники в ритейле писали, что крупнейшие поставщики уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе в среднем на 20% с 1 марта. Один из них предполагает, что это не единственное повышение, которое случится в течение 2025 г. Среди причин подорожания продукции поставщики называют в своих уведомлениях проблемы с сырьем, засуху и высокий рост цен на сорта арабика и робуста.

Управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк заявлял, что в России в прошлом году отпускные цены на зерновой кофе в среднем выросли «не менее чем на 70%».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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