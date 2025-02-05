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Первые Ту-214 планируется поставить в 2025 году

Ведомости

Первые самолеты Ту-214 будут поставлены уже в этом году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», – сказал он на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS (цитата по ТАСС).

Ту-214 – это среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет. Он может перевозить до 210 пассажиров. Самолет оснащен отечественными системами.

20 ноября 2024 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») сообщила о начале летных испытаний Ту-214 с новыми российскими комплектующими. Первый полет импортозамещенного Ту-214, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова – филиала АО «Туполев» и продлился один час и 10 минут.

«Ведомости» в сентябре 2024 г. писали, что авиакомпания S7 Airlines подписала с ОАК меморандум о намерениях по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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