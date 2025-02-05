Первые Ту-214 планируется поставить в 2025 году
Первые самолеты Ту-214 будут поставлены уже в этом году, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
«В этом году первые Ту-214 будут поставлены в рамках тех планов, которые утверждены в комплексной программе», – сказал он на национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации NAIS (цитата по ТАСС).
Ту-214 – это среднемагистральный узкофюзеляжный двухдвигательный пассажирский самолет. Он может перевозить до 210 пассажиров. Самолет оснащен отечественными системами.
20 ноября 2024 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») сообщила о начале летных испытаний Ту-214 с новыми российскими комплектующими. Первый полет импортозамещенного Ту-214, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова – филиала АО «Туполев» и продлился один час и 10 минут.
«Ведомости» в сентябре 2024 г. писали, что авиакомпания S7 Airlines подписала с ОАК меморандум о намерениях по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214.