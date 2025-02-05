Первые Ту-214 планируется поставить в 2025 году

20 ноября 2024 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») сообщила о начале летных испытаний Ту-214 с новыми российскими комплектующими. Первый полет импортозамещенного Ту-214, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова – филиала АО «Туполев» и продлился один час и 10 минут.