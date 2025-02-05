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Handelsblatt: в Германии обсуждают варианты использования «Северного потока – 2»

Ведомости

Власти Германии обсуждают возможные варианты использования трубопровода «Северный поток – 2», сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

По информации издания, обсуждается использование трубопровода в целях импорта зеленого водорода из Финляндии, а также высказываются мнения о возможной транспортировке по трубопроводу природного газа из России после заключения мирного соглашения с Украиной.

Строительство нового трубопровода может стать для Германии «слишком затратным», поэтому использование «Северного потока – 2» кажется целесообразным. К трубопроводу могла бы быть проведена отдельная ветка из Финляндии, а далее газ шел бы по уцелевшему участку в Германию.

Представитель правительства сообщил Handelsblatt, что официальные обсуждения по поводу сертификации «Северного потока – 2» или возобновления проекта не ведутся, но также власти Германии не хотят оставлять будущее трубопровода «на волю случая».

28 января энергетическое агентство Дании выдало разрешение на консервацию «Северного потока – 2» компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG. В агентстве сообщили, что рабочие должны сохранить поврежденный трубопровод, устанавливая изготовленные на заказ «заглушки на каждом из открытых концов трубы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа и приток насыщенной кислородом морской воды».

Нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Российские власти обвинили в атаке западные страны. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия. Россию к расследованию не допустили. Страны завершили разбирательства, не выявив виновников подрыва.

Позже стало известно, что подозреваемыми в подрыве трубопроводов являются трое граждан Украины. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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