Handelsblatt: в Германии обсуждают варианты использования «Северного потока – 2»
Власти Германии обсуждают возможные варианты использования трубопровода «Северный поток – 2», сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.
По информации издания, обсуждается использование трубопровода в целях импорта зеленого водорода из Финляндии, а также высказываются мнения о возможной транспортировке по трубопроводу природного газа из России после заключения мирного соглашения с Украиной.
Строительство нового трубопровода может стать для Германии «слишком затратным», поэтому использование «Северного потока – 2» кажется целесообразным. К трубопроводу могла бы быть проведена отдельная ветка из Финляндии, а далее газ шел бы по уцелевшему участку в Германию.
Представитель правительства сообщил Handelsblatt, что официальные обсуждения по поводу сертификации «Северного потока – 2» или возобновления проекта не ведутся, но также власти Германии не хотят оставлять будущее трубопровода «на волю случая».
28 января энергетическое агентство Дании выдало разрешение на консервацию «Северного потока – 2» компании-оператору трубопровода Nord Stream 2 AG. В агентстве сообщили, что рабочие должны сохранить поврежденный трубопровод, устанавливая изготовленные на заказ «заглушки на каждом из открытых концов трубы, чтобы предотвратить дальнейшую утечку газа и приток насыщенной кислородом морской воды».
Нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии 26 сентября 2022 г. Российские власти обвинили в атаке западные страны. Расследованием инцидента занялись Швеция, Дания и Германия. Россию к расследованию не допустили. Страны завершили разбирательства, не выявив виновников подрыва.
Позже стало известно, что подозреваемыми в подрыве трубопроводов являются трое граждан Украины. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.