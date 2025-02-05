Handelsblatt: в Германии обсуждают варианты использования «Северного потока – 2»

Позже стало известно, что подозреваемыми в подрыве трубопроводов являются трое граждан Украины. В августе 2024 г. в Германии выдали ордер на арест по делу о подрывах «Северных потоков». Предположительно, дайверы могли прикрепить к трубопроводам взрывные устройства. В конце августа Der Spiegel писал, что Владимир Ш., разыскиваемый немецкими властями по делу о подрыве «Северных потоков», бежал из Польши и пересек границу с Украиной на автомобиле украинского посольства в Варшаве.