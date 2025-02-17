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Рынок факторинга в РФ достиг 10,5 трлн рублей в 2024 году

Ведомости

В 2024 г. рынок факторинга показал замедление роста, особенно заметное в IV квартале, когда впервые за десятилетие не удалось достичь двузначных показателей увеличения, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ассоциации факторинговых компаний (АФК). В 2024 г. оборот рынка составил 10,5 трлн руб., что на 36% больше, чем в 2023 г. (7,7 трлн руб.).

Участники рынка объясняют это последствиями ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка, а не насыщением рынка. По их прогнозам, в 2025 г. факторинг продолжит расти благодаря внедрению цифровых технологий и освоению новых направлений. Портфель факторинговых компаний к 1 января 2025 г. достиг 2,96 трлн руб., увеличившись за год на 31%.

Но в IV квартале зафиксировано снижение оборота относительно III квартала на 150 млрд руб. (около 5%). В аналогичном периоде 2023 г. рынок вырос на 24,6%. Кроме того, рост портфеля ФК за IV квартал составил лишь 9%, что стало минимальным значением с 2014 г., когда обычно прирост доходил до 26%. В АФК прогнозируют, что в 2025 г. рост составит около 23%.

По мнению специалистов, в этом году может усилиться интерес к услугам со стороны поставщиков крупных предприятий, поскольку наблюдается тенденция к увеличению отсрочек платежей. Дополнительно факторинг поможет снизить риски, связанные с ухудшением платежной дисциплины контрагентов. Руководитель департамента факторинга «Ингосстрах-банка» Александр Варенников подтвердил, что динамика рынка будет зависеть от геополитических факторов и политики Центробанка в отношении ключевой ставки.

Несмотря на замедление роста портфелей, доходы факторинговых компаний за IV квартал 2024 года выросли на 400 млрд руб. – на 140% больше, чем в III квартале. Годом ранее этот показатель увеличился лишь на 16,8%, напоминает газета. Эксперты считают, что потенциал рынка еще не исчерпан. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что драйвером роста в 2024 г. стало развитие программ финансирования цепочек поставок (SCF), доля которых достигла 37%. В 2025 г., по его мнению, рынок будет расти за счет расширения этих программ, цифровизации услуг и проникновения в новые секторы экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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