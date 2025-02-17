Рынок факторинга в РФ достиг 10,5 трлн рублей в 2024 году

Несмотря на замедление роста портфелей, доходы факторинговых компаний за IV квартал 2024 года выросли на 400 млрд руб. – на 140% больше, чем в III квартале. Годом ранее этот показатель увеличился лишь на 16,8%, напоминает газета. Эксперты считают, что потенциал рынка еще не исчерпан. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что драйвером роста в 2024 г. стало развитие программ финансирования цепочек поставок (SCF), доля которых достигла 37%. В 2025 г., по его мнению, рынок будет расти за счет расширения этих программ, цифровизации услуг и проникновения в новые секторы экономики.