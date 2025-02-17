ФАС выявила сговор при закупке угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора при закупке каменного угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Ресурсоснабжающие организации АО «Корякэнерго» и АО «Камчатэнергосервис» подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Терминал-Запад». Отмечается, что признаки нарушения антимонопольного законодательства (п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») были выявлены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона.
В случае установления факта нарушения закона организациям грозят штрафы по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ.
13 августа 2024 г. ФАС возбудила антимонопольное дело против компании «ОТЭКО-Портсервис» – оператора крупнейшего на юге России угольного терминала в порту Тамани. Причиной возбуждения дела стали высокие цены на перевалку угля на терминале. По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, так как по результатам анализа экономической деятельности ведомство выявило, что тарифы «ОТЭКО-Портсервиса» экономически не обоснованны. Служба посчитала, что действия компании «ущемляют интересы потребителей».