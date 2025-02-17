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ФАС выявила сговор при закупке угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд рублей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора при закупке каменного угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ресурсоснабжающие организации АО «Корякэнерго» и АО «Камчатэнергосервис» подозреваются в создании преимущественных условий участникам торгов ООО «Камчатское морское пароходство», ООО «Эко-Сервис», ООО «Терминал-Запад». Отмечается, что признаки нарушения антимонопольного законодательства (п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») были выявлены при проведении аукционов и конкурсов для организации отопительного сезона.

В случае установления факта нарушения закона организациям грозят штрафы по ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ.

13 августа 2024 г. ФАС возбудила антимонопольное дело против компании «ОТЭКО-Портсервис» – оператора крупнейшего на юге России угольного терминала в порту Тамани. Причиной возбуждения дела стали высокие цены на перевалку угля на терминале. По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, так как по результатам анализа экономической деятельности ведомство выявило, что тарифы «ОТЭКО-Портсервиса» экономически не обоснованны. Служба посчитала, что действия компании «ущемляют интересы потребителей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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