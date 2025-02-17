ФАС выявила сговор при закупке угля в Камчатском крае на сумму 1,5 млрд рублей

13 августа 2024 г. ФАС возбудила антимонопольное дело против компании «ОТЭКО-Портсервис» – оператора крупнейшего на юге России угольного терминала в порту Тамани. Причиной возбуждения дела стали высокие цены на перевалку угля на терминале. По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, так как по результатам анализа экономической деятельности ведомство выявило, что тарифы «ОТЭКО-Портсервиса» экономически не обоснованны. Служба посчитала, что действия компании «ущемляют интересы потребителей».