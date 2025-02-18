Россия трансформирует структуру рыбного экспорта в ЕС

В то же время, на фоне снижения общего объема экспорта рыбы и морепродуктов из России в ЕС в 2024 г. ряд категорий демонстрируют положительную динамику к уровню 2023 г. В ЕС выросли поставки мороженого филе тихоокеанской трески – в девять раз в весе и деньгах – до 2600 т и 17 млн евро, мороженого филе горбуши – на 70% в натуральном выражении – до 300 т и в 3,5 раза в денежном – до 17 млн евро, мороженого филе пикши – на 10% в весе – до 2000 т и на 40% в деньгах – до 9 млн евро, мороженых дальневосточных лососей – на 10% в весе – до 1500 т и на 40% в деньгах – до 5 млн евро.