Россия трансформирует структуру рыбного экспорта в ЕС
В России трансформируется структура экспорта рыбы в Европейский союз: доля поставок продукции глубокой переработки растет, доля сырья снижается, сообщили «Ведомостям» в Рыбном союзе.
Аналитический центр Рыбного союза на основе данных Eurostat подсчитал, что в 2024 г. экспорт российской рыбы и морепродуктов в ЕС снизился относительно 2023 г. на 10% в весе – до 180 000 т, в денежном эквиваленте на 20% – до 700 млн евро.
Российский экспорт мороженой рыбы в ЕС в 2024 г. также сократился. В сравнении с 2023 г. в весе на 25% – до 55 000 т, на 30% в денежном эквиваленте – до 220 млн евро. В то же время поставки мороженого рыбного филе снизились в натуральном выражении на 1% к 2023 г. − до 113 000 т и на 20% в денежном эквиваленте − до 406 млн евро.
В то же время, на фоне снижения общего объема экспорта рыбы и морепродуктов из России в ЕС в 2024 г. ряд категорий демонстрируют положительную динамику к уровню 2023 г. В ЕС выросли поставки мороженого филе тихоокеанской трески – в девять раз в весе и деньгах – до 2600 т и 17 млн евро, мороженого филе горбуши – на 70% в натуральном выражении – до 300 т и в 3,5 раза в денежном – до 17 млн евро, мороженого филе пикши – на 10% в весе – до 2000 т и на 40% в деньгах – до 9 млн евро, мороженых дальневосточных лососей – на 10% в весе – до 1500 т и на 40% в деньгах – до 5 млн евро.
В структуре объемов поставок в последние три года также наблюдается позитивная динамика – растет доля продукции с более высокой добавленной стоимостью. По сравнению с 2021 г. в 2024 г. доля рыбного филе в экспорте поднялась до 64% (+13%) в весе и 59% (+8%) в денежном эквиваленте.
17 декабря Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) сообщала, что с января по сентябрь 2024 г. Россия обеспечила более 17,4% мирового экспорта мороженой рыбы, что превысило показатель 2023 г. (16,2%). За три квартала поставки российской мороженой рыбы составили более 1 млн т. За этот период лидерами по объемам также стали Китай (11,7%), Нидерланды (7,2%), Норвегия (7%), США (6,6%).