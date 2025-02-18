Замгендиректора ПАО «Т плюс» призвала оказать поддержку отрасли ЖКХ
Предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) необходимо оказать срочную поддержку. Об этом заявила заместитель генерального директора ПАО «Т плюс», управляющий директор ОАО «Энергосбыт плюс» Юлия Чернявская во время финансового форума «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики» в рамках «Недели российского бизнеса».
По ее словам, ПАО «Т плюс» поставляет тепло и электричество около 16 млн россиян. Отрасль ЖКХ характеризуется тем, что компания не может остановить производство и отказать тому, кто обратился к ней. При этом данная сфера характеризуется высокой изношенностью коммунальной инфраструктуры. Компании вынуждены вкладывать средства в инфраструктуру и обязаны в силу законодательства нести опережающие инвестиции.
«За последние пять лет наша компания вложила в коммунальную инфраструктуру порядка 111 млрд руб., и только 68% у нас обеспечено собственной выручкой. Мы как раз та компания, которая сильно закредитована и стала заложником изменения макроэномических параметров и повышения ключевой ставки», – указала Чернявская.
Она уточнила, что инвестиционные проекты позволяли компании гасить долговые обязательства, но действующие изменения не позволяют этого делать. Кроме роста самой ключевой ставки, наблюдается рост спреда с 1,5% до 5%. К настоящему моменту «Т плюс» приблизился к критической отметке по отношению долга к EBITDA. Этот параметр составляет 1,5%, что вызывает существенную обеспокоенность о финансовой устойчивости компании, отметила Чернявская. Уровень инвестиций снижается. В 2023-2024 гг. он составил 55 млрд руб. В 2025 г. – 38 млрд руб. с одновременным планом по погашению 30 млрд руб.
«Нам нужны срочные меры поддержки. И нам, и в целом предприятиям, находящимся в отрасли ЖКХ. Меры такие, как процентные каникулы, разделение подхода к регулированию кредитования <...>, поддержка в сфере ротации долга, послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, смягчение надбавок для социально-значимых предприятий», – указала она.
14 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Этого ожидали все 23 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». На уровне в 21% ключевая ставка держится с октября прошлого года. Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 21 марта.