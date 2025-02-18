Замгендиректора ПАО «Т плюс» призвала оказать поддержку отрасли ЖКХ

Она уточнила, что инвестиционные проекты позволяли компании гасить долговые обязательства, но действующие изменения не позволяют этого делать. Кроме роста самой ключевой ставки, наблюдается рост спреда с 1,5% до 5%. К настоящему моменту «Т плюс» приблизился к критической отметке по отношению долга к EBITDA. Этот параметр составляет 1,5%, что вызывает существенную обеспокоенность о финансовой устойчивости компании, отметила Чернявская. Уровень инвестиций снижается. В 2023-2024 гг. он составил 55 млрд руб. В 2025 г. – 38 млрд руб. с одновременным планом по погашению 30 млрд руб.