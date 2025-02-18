Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Замгендиректора ПАО «Т плюс» призвала оказать поддержку отрасли ЖКХ

Ведомости

Предприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) необходимо оказать срочную поддержку. Об этом заявила заместитель генерального директора ПАО «Т плюс», управляющий директор ОАО «Энергосбыт плюс» Юлия Чернявская во время финансового форума «Финансовая система России: поиск путей для обеспечения развития экономики» в рамках «Недели российского бизнеса».

По ее словам, ПАО «Т плюс» поставляет тепло и электричество около 16 млн россиян. Отрасль ЖКХ характеризуется тем, что компания не может остановить производство и отказать тому, кто обратился к ней. При этом данная сфера характеризуется высокой изношенностью коммунальной инфраструктуры. Компании вынуждены вкладывать средства в инфраструктуру и обязаны в силу законодательства нести опережающие инвестиции.

«За последние пять лет наша компания вложила в коммунальную инфраструктуру порядка 111 млрд руб., и только 68% у нас обеспечено собственной выручкой. Мы как раз та компания, которая сильно закредитована и стала заложником изменения макроэномических параметров и повышения ключевой ставки», – указала Чернявская.

Она уточнила, что инвестиционные проекты позволяли компании гасить долговые обязательства, но действующие изменения не позволяют этого делать. Кроме роста самой ключевой ставки, наблюдается рост спреда с 1,5% до 5%. К настоящему моменту «Т плюс» приблизился к критической отметке по отношению долга к EBITDA. Этот параметр составляет 1,5%, что вызывает существенную обеспокоенность о финансовой устойчивости компании, отметила Чернявская. Уровень инвестиций снижается. В 2023-2024 гг. он составил 55 млрд руб. В 2025 г. – 38 млрд руб. с одновременным планом по погашению 30 млрд руб.

«Нам нужны срочные меры поддержки. И нам, и в целом предприятиям, находящимся в отрасли ЖКХ. Меры такие, как процентные каникулы, разделение подхода к регулированию кредитования <...>, поддержка в сфере ротации долга, послабления по нормативу краткосрочной ликвидности, смягчение надбавок для социально-значимых предприятий», – указала она.

14 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых после аналогичного решения в декабре 2024 г. Этого ожидали все 23 опрошенных экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей». На уровне в 21% ключевая ставка держится с октября прошлого года. Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 21 марта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных