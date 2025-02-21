Урожай тепличных томатов в России вырос на 2% с начала года
С начала 2025 г. урожай тепличных томатов в России достиг 59 700 т, что на 2% больше в годовом выражении, говорится в сообщении Минсельхоза.
Всего в организованном секторе с начала года было собрано 149 100 т тепличной продукции. По данным министерства, некоторые субъекты РФ существенно увеличили объемы производства овощей защищенного грунта. В том числе речь о Ставропольском, Пермском и Краснодарском краях, Воронежской, Калужской и Ленинградской областях.
В Минсельхозе обратили внимание на то, что развитию тепличного овощеводства в России способствует комплекс мер федеральной поддержки. Дополнительную помощь тепличным предприятиям оказывают и отдельные регионы – в рамках федпроекта по развитию овощеводства и картофелеводства. Принимаемые меры содействуют строительству высокотехнологичных комплексов и модернизации существующих мощностей, указали в ведомстве. Отмечается, что современные тепличные предприятия оснащены оборудованием нового поколения с применением искусственного интеллекта.
В декабре 2024 г. «Ведомости. Аналитика» писали, что предприятия российского агропромышленного комплекса (АПК) в прошлом году продемонстрировали высокие результаты, невзирая на целый ряд погодных катаклизмов. Минсельхоз сообщал, что по производству основных видов продукции достигнуты значения продовольственной безопасности, при этом показатели самообеспеченности по отдельным видам продукции выросли.