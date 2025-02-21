Урожай тепличных томатов в России вырос на 2% с начала года

Всего в организованном секторе с начала года было собрано 149 100 т тепличной продукции. По данным министерства, некоторые субъекты РФ существенно увеличили объемы производства овощей защищенного грунта. В том числе речь о Ставропольском, Пермском и Краснодарском краях, Воронежской, Калужской и Ленинградской областях.