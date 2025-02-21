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Урожай тепличных томатов в России вырос на 2% с начала года

Ведомости

С начала 2025 г. урожай тепличных томатов в России достиг 59 700 т, что на 2% больше в годовом выражении, говорится в сообщении Минсельхоза.

Всего в организованном секторе с начала года было собрано 149 100 т тепличной продукции. По данным министерства, некоторые субъекты РФ существенно увеличили объемы производства овощей защищенного грунта. В том числе речь о Ставропольском, Пермском и Краснодарском краях, Воронежской, Калужской и Ленинградской областях.

В Минсельхозе обратили внимание на то, что развитию тепличного овощеводства в России способствует комплекс мер федеральной поддержки. Дополнительную помощь тепличным предприятиям оказывают и отдельные регионы – в рамках федпроекта по развитию овощеводства и картофелеводства. Принимаемые меры содействуют строительству высокотехнологичных комплексов и модернизации существующих мощностей, указали в ведомстве. Отмечается, что современные тепличные предприятия оснащены оборудованием нового поколения с применением искусственного интеллекта.

В декабре 2024 г. «Ведомости. Аналитика» писали, что предприятия российского агропромышленного комплекса (АПК) в прошлом году продемонстрировали высокие результаты, невзирая на целый ряд погодных катаклизмов. Минсельхоз сообщал, что по производству основных видов продукции достигнуты значения продовольственной безопасности, при этом показатели самообеспеченности по отдельным видам продукции выросли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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