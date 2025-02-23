Мантуров: зарубежным компаниям следует открыть точки в новых регионах и Крыму

20 февраля Мантуров сообщил, что Россия будет допускать на свой рынок те западные компании, в каких заинтересована сама. Он говорил, что сейчас в важнейших отраслях «абсолютный приоритет» у отечественных производителей и компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).