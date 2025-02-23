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Мантуров: зарубежным компаниям следует открыть точки в новых регионах и Крыму

Ведомости

Открытие магазинов на территории Крыма и Донбасса может стать условием для возвращения зарубежных компаний в Россию. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», – сказал Мантуров.

20 февраля Мантуров сообщил, что Россия будет допускать на свой рынок те западные компании, в каких заинтересована сама. Он говорил, что сейчас в важнейших отраслях «абсолютный приоритет» у отечественных производителей и компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. «Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно», – сказал он на пленарной сессии Форума будущих технологий.

18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что, покинув Россию, американский бизнес потерял $324 млрд. Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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