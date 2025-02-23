Мантуров: зарубежным компаниям следует открыть точки в новых регионах и Крыму
Открытие магазинов на территории Крыма и Донбасса может стать условием для возвращения зарубежных компаний в Россию. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«У нас территория Российской Федерации единая по правилам и подходам. Поэтому, размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», – сказал Мантуров.
20 февраля Мантуров сообщил, что Россия будет допускать на свой рынок те западные компании, в каких заинтересована сама. Он говорил, что сейчас в важнейших отраслях «абсолютный приоритет» у отечественных производителей и компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля поручил правительству проработать механизм возвращения иностранных компаний. «Мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно», – сказал он на пленарной сессии Форума будущих технологий.
18 февраля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что, покинув Россию, американский бизнес потерял $324 млрд. Наибольшие потери были зафиксированы в сфере IT и медиа – $123 млрд.