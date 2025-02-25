Экс-глава протезно-ортопедического предприятия арестован в Москве

Бывшего гендиректора фирмы заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, московское предприятие заключило контракт с венгерской Sendix Consulting Kft, которая должна были поставить роботизированные комплексы для производства протезно-ортопедических изделий на сумму 685 000 евро. Представители Sendix Consulting Kft., сославшись на экспортные санкции, перенаправили контракт турецкой фирме. Последняя тоже получила финансирование. Следствие квалифицирует эти действия как мошенничество.