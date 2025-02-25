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Экс-глава протезно-ортопедического предприятия арестован в Москве

Ведомости

Суд в Москве арестовал экс-главу протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Бывшего гендиректора фирмы заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, московское предприятие заключило контракт с венгерской Sendix Consulting Kft, которая должна были поставить роботизированные комплексы для производства протезно-ортопедических изделий на сумму 685 000 евро. Представители Sendix Consulting Kft., сославшись на экспортные санкции, перенаправили контракт турецкой фирме. Последняя тоже получила финансирование. Следствие квалифицирует эти действия как мошенничество.

«Суд постановил: ходатайство органов предварительного расследования в отношении Б. Н. Хубутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», – отмечается в документе суда.

Второй фигурант дела также арестован. Их пособник отправлен под домашний арест.

Уголовное дело было возбуждено в 2022 г. по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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