Экс-глава протезно-ортопедического предприятия арестован в Москве
Суд в Москве арестовал экс-главу протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.
Бывшего гендиректора фирмы заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, московское предприятие заключило контракт с венгерской Sendix Consulting Kft, которая должна были поставить роботизированные комплексы для производства протезно-ортопедических изделий на сумму 685 000 евро. Представители Sendix Consulting Kft., сославшись на экспортные санкции, перенаправили контракт турецкой фирме. Последняя тоже получила финансирование. Следствие квалифицирует эти действия как мошенничество.
«Суд постановил: ходатайство органов предварительного расследования в отношении Б. Н. Хубутии об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», – отмечается в документе суда.
Второй фигурант дела также арестован. Их пособник отправлен под домашний арест.
Уголовное дело было возбуждено в 2022 г. по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.