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Полпред УрФО призвал сберечь редкие металлы Урала для нужд России

Ведомости

Редкоземельные металлы, которые находятся на территории Урала, нужно сберечь для нужд России. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

По его словам, есть разведанные запасы редких металлов в Свердловской и Челябинской областях.

«Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», – публикует слова Жоги пресс-служба полпредства.

Минприроды России 25 февраля опубликовало информацию о том, что на данный момент в РФ общий объем запасов 29 видов редких металлов оценивается в 658 млн т. Из них 28,5 млн т приходится на 15 видов редкоземельных металлов. Этого объема достаточно как для удовлетворения текущих потребностей российской экономики, так и для обеспечения ее потребностей в долгосрочной перспективе.

24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава страны напомнил, что они востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в оборонной и гражданской промышленности. Позже в интервью журналисту ВГТРК президент заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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