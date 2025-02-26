Полпред УрФО призвал сберечь редкие металлы Урала для нужд России
Редкоземельные металлы, которые находятся на территории Урала, нужно сберечь для нужд России. Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.
По его словам, есть разведанные запасы редких металлов в Свердловской и Челябинской областях.
«Эти ресурсы составляют стратегический запас, и я обращаю внимание коллег из регионов на необходимость их сбережения в интересах государства», – публикует слова Жоги пресс-служба полпредства.
Минприроды России 25 февраля опубликовало информацию о том, что на данный момент в РФ общий объем запасов 29 видов редких металлов оценивается в 658 млн т. Из них 28,5 млн т приходится на 15 видов редкоземельных металлов. Этого объема достаточно как для удовлетворения текущих потребностей российской экономики, так и для обеспечения ее потребностей в долгосрочной перспективе.
24 февраля президент России Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Глава страны напомнил, что они востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в оборонной и гражданской промышленности. Позже в интервью журналисту ВГТРК президент заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам.