Полпред УрФО призвал сберечь редкие металлы Урала для нужд России

Минприроды России 25 февраля опубликовало информацию о том, что на данный момент в РФ общий объем запасов 29 видов редких металлов оценивается в 658 млн т. Из них 28,5 млн т приходится на 15 видов редкоземельных металлов. Этого объема достаточно как для удовлетворения текущих потребностей российской экономики, так и для обеспечения ее потребностей в долгосрочной перспективе.