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Минприроды: запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн

Ведомости

Общие запасы 29 видов редких металлов, существующих в России, составляют 658 млн т. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минприроды РФ.

«Общие запасы редких металлов (то есть всех 29) в России на данный момент составляют 658 млн т. Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минприроды, к редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых – литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий и др. К группе редкоземельных металлов относятся еще 15 видов минералов. Балансовые запасы редкоземельных металлов составляют 28,5 млн т, добавили в ведомстве.

24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент позже заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.

Президент США Дональд Трамп говорил, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать. Он также заявил, что американская стороны может предоставить РФ «то, что может быть полезно им».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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