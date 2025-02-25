Минприроды: запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн
Общие запасы 29 видов редких металлов, существующих в России, составляют 658 млн т. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Минприроды РФ.
«Общие запасы редких металлов (то есть всех 29) в России на данный момент составляют 658 млн т. Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», – говорится в сообщении.
Как уточнили в Минприроды, к редким металлам относятся 14 видов полезных ископаемых – литий, рубидий, цезий, бериллий, скандий, индий, галлий, германий, цирконий и др. К группе редкоземельных металлов относятся еще 15 видов минералов. Балансовые запасы редкоземельных металлов составляют 28,5 млн т, добавили в ведомстве.
24 февраля президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов. Президент позже заявил, что Москва готова работать с Вашингтоном по редкоземельным металлам, в том числе на территории регионов, вошедших в состав РФ осенью 2022 г.
Президент США Дональд Трамп говорил, что в России есть «огромные запасы» редкоземельных металлов, которые Вашингтон мог бы использовать. Он также заявил, что американская стороны может предоставить РФ «то, что может быть полезно им».