Российский суд приостановил права Roust и Pasalba на «Русский стандарт водка»

Выручка «Русский стандарт водка» за 2023 г. по РСБУ составила 3,77 млрд руб. (-21% к предыдущему году), чистая прибыль – 39 млн руб. (падение в четыре раза). Выручка «Руст Россия» по РСБУ снизилась на 6% до 19,5 млрд руб., чистый убыток составил 2,6 млрд руб.