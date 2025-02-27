Российский суд приостановил права Roust и Pasalba на «Русский стандарт водка»
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина России о приостановке корпоративных прав американской Roust Corporation и кипрской Pasalba Ltd. на АО «Руст Россия» и общество с ограниченной ответственностью «Русский стандарт водка», следует из картотеки суда.
Roust Corporation владеет 90,98% акций «Русский стандарт водка» и 9,01% «Руст инк». Pasalba Limited имеет долю 99,9% в АО «Руст Россия».
Минфин подал соответствующее исковое заявление 5 февраля. «Ведомости» писали, что подача заявления связана с включением правительством 15 ноября 2024 г. АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Распоряжение кабмина предоставляет Минфину право требовать в Арбитражном суде приостановки прав на эти компании у иностранных холдинговых компаний.
Из сообщения министерства следовало, что речь идет о принудительной редомициляции – переводе холдинговых структур, владеющих компанией, из недружественных в российскую юрисдикцию. Для них предусмотрен упрощенный порядка такого перевода.
Выручка «Русский стандарт водка» за 2023 г. по РСБУ составила 3,77 млрд руб. (-21% к предыдущему году), чистая прибыль – 39 млн руб. (падение в четыре раза). Выручка «Руст Россия» по РСБУ снизилась на 6% до 19,5 млрд руб., чистый убыток составил 2,6 млрд руб.