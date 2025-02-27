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Российский суд приостановил права Roust и Pasalba на «Русский стандарт водка»

Ведомости

Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минфина России о приостановке корпоративных прав американской Roust Corporation и кипрской Pasalba Ltd. на АО «Руст Россия» и общество с ограниченной ответственностью «Русский стандарт водка», следует из картотеки суда.

Roust Corporation владеет 90,98% акций «Русский стандарт водка» и 9,01% «Руст инк». Pasalba Limited имеет долю 99,9% в АО «Руст Россия».

Минфин подал соответствующее исковое заявление 5 февраля. «Ведомости» писали, что подача заявления связана с включением правительством 15 ноября 2024 г. АО «Руст Россия» и ООО «Русский стандарт водка» в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Распоряжение кабмина предоставляет Минфину право требовать в Арбитражном суде приостановки прав на эти компании у иностранных холдинговых компаний.

Из сообщения министерства следовало, что речь идет о принудительной редомициляции – переводе холдинговых структур, владеющих компанией, из недружественных в российскую юрисдикцию. Для них предусмотрен упрощенный порядка такого перевода.

Выручка «Русский стандарт водка» за 2023 г. по РСБУ составила 3,77 млрд руб. (-21% к предыдущему году), чистая прибыль – 39 млн руб. (падение в четыре раза). Выручка «Руст Россия» по РСБУ снизилась на 6% до 19,5 млрд руб., чистый убыток составил 2,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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