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ФАС возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-Банка

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении Альфа-Банка, Совкомбанка, Т-Банка за нарушения закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Нарушениями сочли размещение привлекательной информации крупным шрифтом, а другие сведения – мелким, трудным для восприятия и в течение короткого времени. Такие нарушения зафиксированы в телерекламе Совкомбанка и Т-Банка.

Альфа-банк размещал рекламу, согласно которой предполагался подарок в виде акций крупнейших компаний при открытии счета, но на самом деле для получения нужно было выполнить ряд дополнительных условий.

ФАС считает, что указанные действия являются нарушениями законодательства о рекламе. К банкам могут быть применены меры административного воздействия, следует из сообщения.

25 февраля стало известно, что ФАС придется разработать специальные антимонопольные требования к маркетпелейсам и определить критерии платформ, которые стоит считать «крупными».

25 февраля ведомство заявило, что ФАС в 2024 г. оштрафовала нарушителей закона о рекламе на общую сумму в 161,3 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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