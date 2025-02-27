ФАС возбудила дела в отношении Совкомбанка, Т-Банка и Альфа-Банка
Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении Альфа-Банка, Совкомбанка, Т-Банка за нарушения закона о рекламе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Нарушениями сочли размещение привлекательной информации крупным шрифтом, а другие сведения – мелким, трудным для восприятия и в течение короткого времени. Такие нарушения зафиксированы в телерекламе Совкомбанка и Т-Банка.
Альфа-банк размещал рекламу, согласно которой предполагался подарок в виде акций крупнейших компаний при открытии счета, но на самом деле для получения нужно было выполнить ряд дополнительных условий.
ФАС считает, что указанные действия являются нарушениями законодательства о рекламе. К банкам могут быть применены меры административного воздействия, следует из сообщения.
25 февраля стало известно, что ФАС придется разработать специальные антимонопольные требования к маркетпелейсам и определить критерии платформ, которые стоит считать «крупными».
25 февраля ведомство заявило, что ФАС в 2024 г. оштрафовала нарушителей закона о рекламе на общую сумму в 161,3 млн руб.