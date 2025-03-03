Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до 38% впервые за три года
Объемы газа, запасенного в подземных хранилищах Европы, опустились до около 38% впервые за более чем три года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE).
Отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) на текущей неделе может значительно сократиться на фоне потепления. С начала отопительного сезона нетто-отбор из ПХГ Евросоюза (ЕС) составляет около 63,5 млрд куб. м. По данным GIE, отбор газа из ПХГ стран ЕС 1 марта достиг 388 млн куб. м. Закачка уменьшилась до 23 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в нынешнем отопительном сезоне общий объем топлива в ПХГ является седьмым максимальным для начала марта за все время наблюдений – 42,4 млрд куб. м газа.
Предыдущий сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 г., когда в них оставалось 58,44% запасов. В настоящий момент европейские ПХГ заполнены на 38,23% (на 11,46 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010-2011 гг., 2011-2012 гг., 2013-2014 гг., 2018-2019 гг., 2019-2020 гг. и 2022-2023 гг.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 г. С этого момента европейские страны отобрали из хранилищ свыше 67 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет около 63,5 млрд куб. м. Средняя цена закупки газа в Европе в январе 2025 г. достигла около $518, в феврале – $542. Поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в феврале стали рекордными для этого месяца. К настоящему моменту мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 49% от максимума.
По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 1 марта, поставки газа из России в Европу по трубопроводу «Турецкий поток» увеличились на 26,5% в январе – феврале 2025 г. и достигли 3,1 млрд куб. м. РФ нарастила поставки газа до такого уровня по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В феврале экспорт российского газа в Европу снизился на 0,4% по сравнению с январем, при этом поставки возросли на 26% относительно февраля 2024 г. – до 1,55 млрд куб. м.
2 марта Financial Times писала, что бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока – 2») Маттиас Варниг продвигает сделку по запуску трубопровода при поддержке американских инвесторов. В материале Bild говорится, что спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл нанес несколько неофициальных визитов в Швейцарию для переговоров по возобновлению работы газопровода. Власти Германии заявили, что не знают про эти встречи, а сам Гренелл отверг свое участие в переговорах.