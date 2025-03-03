Запасы газа в хранилищах ЕС опустились до 38% впервые за три года

Предыдущий сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 г., когда в них оставалось 58,44% запасов. В настоящий момент европейские ПХГ заполнены на 38,23% (на 11,46 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010-2011 гг., 2011-2012 гг., 2013-2014 гг., 2018-2019 гг., 2019-2020 гг. и 2022-2023 гг.