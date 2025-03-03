Минтранс ожидает сохранения пассажиропотока авиакомпаний РФ на уровне 2024 года

28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации писал, что российские авиакомпании по итогам января 2025 г. перевезли 7,85 млн человек – только на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Объем внутренних авиаперевозок сократился на 1,4% в годовом выражении до 5,8 млн человек, а международных – увеличился примерно на 6% до более чем до 2 млн человек.