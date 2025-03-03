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Минтранс ожидает сохранения пассажиропотока авиакомпаний РФ на уровне 2024 года

Ведомости

Минтранс России ожидает сохранения объема пассажиропотока российских авиакомпаний в 2025 г. на уровне прошлого года. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в ходе заседания президиума совета законодателей, передает ТАСС.

Старовойт уточнил, что по субсидированным маршрутам в текущем году планируется перевезти порядка 4 млн пассажиров. Сейчас действуют три программы субсидирования, включая полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами и социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. В 2025 г. на их реализацию выделено 24,6 млрд руб.

5 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что агентство ожидает, что перевозки пассажиров отечественными авиакомпаниями в 2025 г. составят 109,7 млн человек. В 2024 г. ими было перевезено 111,6 млн человек – на 6% больше по сравнению с 2023 г. В нынешнем году снижение может составить почти 2% к результатам прошлого года.

28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации писал, что российские авиакомпании по итогам января 2025 г. перевезли 7,85 млн человек – только на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Объем внутренних авиаперевозок сократился на 1,4% в годовом выражении до 5,8 млн человек, а международных – увеличился примерно на 6% до более чем до 2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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