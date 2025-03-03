Минтранс ожидает сохранения пассажиропотока авиакомпаний РФ на уровне 2024 года
Минтранс России ожидает сохранения объема пассажиропотока российских авиакомпаний в 2025 г. на уровне прошлого года. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт в ходе заседания президиума совета законодателей, передает ТАСС.
Старовойт уточнил, что по субсидированным маршрутам в текущем году планируется перевезти порядка 4 млн пассажиров. Сейчас действуют три программы субсидирования, включая полеты на Дальний Восток и в Калининград, прямые рейсы между регионами и социально значимые полеты между субъектами Дальневосточного федерального округа. В 2025 г. на их реализацию выделено 24,6 млрд руб.
5 февраля руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что агентство ожидает, что перевозки пассажиров отечественными авиакомпаниями в 2025 г. составят 109,7 млн человек. В 2024 г. ими было перевезено 111,6 млн человек – на 6% больше по сравнению с 2023 г. В нынешнем году снижение может составить почти 2% к результатам прошлого года.
28 февраля «Интерфакс» со ссылкой на данные Росавиации писал, что российские авиакомпании по итогам января 2025 г. перевезли 7,85 млн человек – только на 0,3% больше, чем за аналогичный период 2024 г. Объем внутренних авиаперевозок сократился на 1,4% в годовом выражении до 5,8 млн человек, а международных – увеличился примерно на 6% до более чем до 2 млн человек.