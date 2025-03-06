Росавиация сократит срок выдачи разрешений на полеты БПЛА до суток

По словам представителя Григоренко, условия для доведения информации до пользователей за сутки будут созданы после старта цифровой платформы Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) в 2025 г. Росавиации поручено представить в кабмин инициативы по уменьшению сроков до 12 часов – это станет возможным в 2027 г., после создания платформы и подключения к ее работе всех пользователей воздушного пространства. В настоящее время выдача разрешений производится в течение трех–пяти суток, чтобы заранее закрыть воздушное пространство для других судов.