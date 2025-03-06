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Росавиация сократит срок выдачи разрешений на полеты БПЛА до суток

Ведомости

Росавиация намерена сократить до 24 часов срок выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера – главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, который курирует цифровую трансформацию ведомств.

По словам представителя Григоренко, условия для доведения информации до пользователей за сутки будут созданы после старта цифровой платформы Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) в 2025 г. Росавиации поручено представить в кабмин инициативы по уменьшению сроков до 12 часов – это станет возможным в 2027 г., после создания платформы и подключения к ее работе всех пользователей воздушного пространства. В настоящее время выдача разрешений производится в течение трех–пяти суток, чтобы заранее закрыть воздушное пространство для других судов.

Григоренко дал Росавиации поручение проработать сокращение сроков на совещании в конце февраля, где обсуждались программы цифровой трансформации 12 министерств и ведомств.

Госкорпорация по организации воздушного движения в России анонсировала создание цифровой платформы ЕС ОрВД в ноябре 2023 г. Отмечалось, что Цифровая платформа объединит в единую среду все комплексы планирования использования воздушного пространства оперативных органов ЕС ОрВД в Главном центре ЕС ОрВД и 14 региональных центрах. Она будет включать четыре модуля: модернизированную систему представления планов полетов по сети интернет (СППИ), электронный сборник аэронавигационной информации РФ, единую систему планирования использования воздушного пространства, сопряженную с централизованной интегрированной базой данных, а также систему учета беспилотных воздушных судов. Обмен информацией будет происходить в единой цифровой среде в режиме реального времени, независимо от того, где находится пользователь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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