ФАС разъяснила правила скидок на детские билеты в поезда дальнего следования

Министр транспорта Роман Старовойт в ходе совещания с членами правительства в начале года также сообщал, что с 10 января все российские авиакомпании начнут предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов кроме бизнес-класса. Вопрос о скидках на авиабилеты для детей был затронут в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря, когда к нему с жалобами на цены обратилась многодетная жительница Сургута.