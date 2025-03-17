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ФАС разъяснила правила скидок на детские билеты в поезда дальнего следования

Ведомости

Для получения скидки для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования при покупке билета потребуется предъявить свидетельство о рождении или паспорт, справка из учебного учреждения не нужна. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Поручение установить круглогодичную скиду дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, постановление правительства об этом вступило в силу 5 марта.

Согласно документу, ФАС должна установить для россиян в возрасте от 10 до 18 лет скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Льгота распространяется на проезд в плацкартных и общих вагонах. Скидка не действует на билеты в скоростные поезда.

В ФАС сообщили, что необходимые проекты приказов уже разработаны. При посадке в поезд потребуется только свидетельство о рождении или паспорт. Скидка будет предоставляться независимо от формы обучения детей, без предъявления справки из учебного учреждения.

Сейчас ребенок в возрасте до пяти лет имеет право на бесплатный проезд, если он не занимает отдельное место. Для детей до 10 лет действует детский тариф, который составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого билета в зависимости от класса поезда и вагона.

Министр транспорта Роман Старовойт в ходе совещания с членами правительства в начале года также сообщал, что с 10 января все российские авиакомпании начнут предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов кроме бизнес-класса. Вопрос о скидках на авиабилеты для детей был затронут в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря, когда к нему с жалобами на цены обратилась многодетная жительница Сургута.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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