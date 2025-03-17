ФАС разъяснила правила скидок на детские билеты в поезда дальнего следования
Для получения скидки для детей от 10 до 18 лет на проезд в поездах дальнего следования при покупке билета потребуется предъявить свидетельство о рождении или паспорт, справка из учебного учреждения не нужна. Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Поручение установить круглогодичную скиду дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, постановление правительства об этом вступило в силу 5 марта.
Согласно документу, ФАС должна установить для россиян в возрасте от 10 до 18 лет скидку в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении. Льгота распространяется на проезд в плацкартных и общих вагонах. Скидка не действует на билеты в скоростные поезда.
В ФАС сообщили, что необходимые проекты приказов уже разработаны. При посадке в поезд потребуется только свидетельство о рождении или паспорт. Скидка будет предоставляться независимо от формы обучения детей, без предъявления справки из учебного учреждения.
Сейчас ребенок в возрасте до пяти лет имеет право на бесплатный проезд, если он не занимает отдельное место. Для детей до 10 лет действует детский тариф, который составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого билета в зависимости от класса поезда и вагона.
Министр транспорта Роман Старовойт в ходе совещания с членами правительства в начале года также сообщал, что с 10 января все российские авиакомпании начнут предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов кроме бизнес-класса. Вопрос о скидках на авиабилеты для детей был затронут в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина 19 декабря, когда к нему с жалобами на цены обратилась многодетная жительница Сургута.