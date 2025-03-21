«Коммерсантъ» сообщил о дефиците в России ягод для производства настоек
Крупные производители алкоголя, «Татспиртпром» и Ladoga могут сократить выпуск настоек в связи с дефицитом ягодного сырья. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Представители Ladoga 20 марта на форуме Wine Expo заявили, что производителю может быть целесообразно отказаться от отдельных позиций настоек, но их сохраняют для ассортимента. Позже в компании сообщили изданию, что несколько поставщиков время от времени сталкиваются с нехваткой сырья. В «Татспиртпроме» указали, что могут возникать сложности с отдельными компонентами в связи с ростом спроса.
Сокращение производства настоек может стать новым трендом, отмечает газета. По данным аналитической компании «Нильсен», их натуральные продажи с февраля 2024 г. по январь 2025 г. выросли на 21,4% год к году, денежные – на 31,3%.
Генеральный директор ИА FruitNews Ирина Козий пояснил, что производители продуктов питания и алкоголя чаще используют культивируемые ягоды (смородину, крыжовник и клюкву). По его словам, российские производители не могут обеспечить спрос, поэтому 70–75% свежих и 90–95% замороженных ягод поставляются в Россию из-за рубежа. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров заявил, что самообеспеченность ягодами в РФ не более 20%. Он уточнил, что в 2024 г. импорт превысил 140 000 т. В прошлом году в России было произведено лишь 20 700 т замороженных ягод.
17 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса «Контур») писали, что жители России в 2024 г. потратили на маркетплейсах 259 млн руб. на покупку 413 500 наборов для приготовления алкогольных настоек. Продажи в денежном выражении увеличились в 3,9 раза и в 3,3 раза – в натуральном.
Отчет Moneyplace основан на продажах маркетплейсов Ozon и Wildberries. Аналитики изучили данные онлайн-площадок за последние несколько лет. Согласно отчету, более-менее активные продажи таких наборов начались в 2021 г., их объемы были не столь значительны. В 2022 г. россияне приобрели 27 000 шт. на сумму в 5,3 млн руб. Таким образом, за три года их совокупные продажи на двух онлайн-площадках возросли почти в 50 раз.