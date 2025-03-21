«Коммерсантъ» сообщил о дефиците в России ягод для производства настоек

Генеральный директор ИА FruitNews Ирина Козий пояснил, что производители продуктов питания и алкоголя чаще используют культивируемые ягоды (смородину, крыжовник и клюкву). По его словам, российские производители не могут обеспечить спрос, поэтому 70–75% свежих и 90–95% замороженных ягод поставляются в Россию из-за рубежа. Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров заявил, что самообеспеченность ягодами в РФ не более 20%. Он уточнил, что в 2024 г. импорт превысил 140 000 т. В прошлом году в России было произведено лишь 20 700 т замороженных ягод.