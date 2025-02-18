В России растет популярность наборов для приготовления настоек дома

Отчет Moneyplace основан на продажах двух крупнейших российских маркетплейсов – Ozon и Wildberries. Аналитики изучили данные онлайн-площадок за последние несколько лет. «Более-менее активные продажи таких наборов начались в 2021 г., но их объемы были не столь значительны», – отмечается в отчете. Например, в 2022 г. россияне приобрели 27 000 шт. на общую сумму всего в 5,3 млн руб. То есть за три года их совокупные продажи на двух онлайн-площадках выросли почти в 50 раз.