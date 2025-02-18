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В России растет популярность наборов для приготовления настоек дома

В прошлом году потребители потратили на их покупку более четверти миллиарда рублей
Анастасия Ковалева
Freepik
Freepik

Жители России в 2024 г. потратили на маркетплейсах 259 млн руб. на покупку 413 500 наборов для приготовления алкогольных настоек, следует из данных Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса «Контур»). Продажи в денежном выражении выросли в 3,9 раза и в 3,3 раза – в натуральном.

Отчет Moneyplace основан на продажах двух крупнейших российских маркетплейсов – Ozon и Wildberries. Аналитики изучили данные онлайн-площадок за последние несколько лет. «Более-менее активные продажи таких наборов начались в 2021 г., но их объемы были не столь значительны», – отмечается в отчете. Например, в 2022 г. россияне приобрели 27 000 шт. на общую сумму всего в 5,3 млн руб. То есть за три года их совокупные продажи на двух онлайн-площадках выросли почти в 50 раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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