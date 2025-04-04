Путин передал во временное управление компании «Фармирус» 100% акций «Нижфарма»

«Нижфарм» был основан в 1919 г. и с 2004 г. входил в состав STADA, которая приобрела 97,47% его акций. В 2023 г. завод стал работать отдельно, оставаясь в структуре общего со STADA владельца – Nidda Lynx S.A.R.L. По последним доступным данным, в 2021 г. выручка «Нижфарма» составила 48,5 млрд руб., а прибыль – 7,88 млрд руб.