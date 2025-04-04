Путин передал во временное управление компании «Фармирус» 100% акций «Нижфарма»
Президент Владимир Путин передал 100% акций АО «Нижегородский химико-фармацевтический завод» («Нижфарм»), принадлежащих люксембургской Nidda Lynx S.A.R.L., во временное управление компании «Фармирус». Это следует из соответствующего указа президента на портале нормативных актов.
Люксембургская Nidda Lynx S.A.R.L. (дочерняя компания Nidda Healthcare Holding GmbH) стала владельцем 100% акций АО «Нижфарм» с 1 ноября 2023 г., после чего фармпроизводитель вышел из группы STADA. ООО «Фармирус», получившее временное управление заводом, занимается поставками лекарств и оборудования. Компания зарегистрирована в Москве в 2020 г., ее выручка за 2022 г. составила 91,6 млн руб., а убыток – 23,5 млн руб.
«Нижфарм» был основан в 1919 г. и с 2004 г. входил в состав STADA, которая приобрела 97,47% его акций. В 2023 г. завод стал работать отдельно, оставаясь в структуре общего со STADA владельца – Nidda Lynx S.A.R.L. По последним доступным данным, в 2021 г. выручка «Нижфарма» составила 48,5 млрд руб., а прибыль – 7,88 млрд руб.