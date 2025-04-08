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Турция решила не приостанавливать экспорт лимонов

Ведомости

Турция решила отменить принятое ранее решение о приостановке с 8 апреля экспорта лимонов. Об этом сообщил министр торговли страны Омер Болат в соцсети Х по итогам встречи с фермерами и экспортерами.

Болат уточнил, что динамика цен на внутреннем рынке будет тщательно отслеживаться. По его словам, правительство продолжит защищать и поддерживать турецких фермеров, производителей и экспортеров, а также предпринимателей и потребителей.

7 апреля министерство торговли Турции заявило, что страна приостановит экспорт лимонов с 8 апреля в связи с холодной погодой и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Лимоны и мандарины составляют 70% турецкого экспорта цитрусовых. Апельсины – 15%.

За 10 месяцев 2024 г. объем поставок фруктов в Россию из зарубежных стран составил почти 5 млн т, что на 8,3% больше, чем за январь – октябрь 2023 г. В частности, ввоз цитрусовых увеличился до 1,3 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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