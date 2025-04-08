Турция решила не приостанавливать экспорт лимонов
Турция решила отменить принятое ранее решение о приостановке с 8 апреля экспорта лимонов. Об этом сообщил министр торговли страны Омер Болат в соцсети Х по итогам встречи с фермерами и экспортерами.
Болат уточнил, что динамика цен на внутреннем рынке будет тщательно отслеживаться. По его словам, правительство продолжит защищать и поддерживать турецких фермеров, производителей и экспортеров, а также предпринимателей и потребителей.
7 апреля министерство торговли Турции заявило, что страна приостановит экспорт лимонов с 8 апреля в связи с холодной погодой и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Лимоны и мандарины составляют 70% турецкого экспорта цитрусовых. Апельсины – 15%.
За 10 месяцев 2024 г. объем поставок фруктов в Россию из зарубежных стран составил почти 5 млн т, что на 8,3% больше, чем за январь – октябрь 2023 г. В частности, ввоз цитрусовых увеличился до 1,3 млн т.