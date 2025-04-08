Турция решила не приостанавливать экспорт лимонов

За 10 месяцев 2024 г. объем поставок фруктов в Россию из зарубежных стран составил почти 5 млн т, что на 8,3% больше, чем за январь – октябрь 2023 г. В частности, ввоз цитрусовых увеличился до 1,3 млн т.