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Импорт фруктов в Россию за 10 месяцев вырос на 8,3%

Ведомости

За январь – октябрь объем поставок фруктов в Россию из зарубежных стран достиг почти 5 млн т, что на 8,3% больше, чем за 10 месяцев предыдущего года. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Ввоз цитрусовых вырос с 1,1 млн в 2023 г. до 1,3 млн т в текущем году. Импорт семечковых – яблок, груш – увеличился на 5,7% и составил 531 400 т против 502 800 т за соответствующий период 2023 г. Косточковых (персиков, слив, вишни) ввезено на 1,9% больше – почти 721 000 т. На 29,3% увеличился ввоз ягод и прочих фруктов – 336 600 т.

Россельхознадзор отмечает, что не наблюдает снижения показателей импорта бананов в Россию из зарубежных стран. В страну ежегодно ввозится около 1,4 млн т плодов. С начала этого года в Россию было поставлено 1,16 млн т бананов, что сопоставимо с объемом за аналогичный период 2023 г.

30 октября «РИА Новости» писали, что Россия за первые восемь месяцев 2024 г. снизила импорт бананов из Эквадора до значений 2012 г. Объем поставки соответствует 776 000 т. В начале февраля Россельхознадзор был обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора, поэтому служба обращалась к властям латиноамериканской страны с просьбой проверить местных экспортеров. В середине февраля Россельхознадзор дал право пяти компаниям из Эквадора – Agzulasa Cia. LTDA, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el Oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cia. LTDA – поставлять бананы в Россию под гарантии контрольных ведомств Кито.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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