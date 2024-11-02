Импорт фруктов в Россию за 10 месяцев вырос на 8,3%
За январь – октябрь объем поставок фруктов в Россию из зарубежных стран достиг почти 5 млн т, что на 8,3% больше, чем за 10 месяцев предыдущего года. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
Ввоз цитрусовых вырос с 1,1 млн в 2023 г. до 1,3 млн т в текущем году. Импорт семечковых – яблок, груш – увеличился на 5,7% и составил 531 400 т против 502 800 т за соответствующий период 2023 г. Косточковых (персиков, слив, вишни) ввезено на 1,9% больше – почти 721 000 т. На 29,3% увеличился ввоз ягод и прочих фруктов – 336 600 т.
Россельхознадзор отмечает, что не наблюдает снижения показателей импорта бананов в Россию из зарубежных стран. В страну ежегодно ввозится около 1,4 млн т плодов. С начала этого года в Россию было поставлено 1,16 млн т бананов, что сопоставимо с объемом за аналогичный период 2023 г.
30 октября «РИА Новости» писали, что Россия за первые восемь месяцев 2024 г. снизила импорт бананов из Эквадора до значений 2012 г. Объем поставки соответствует 776 000 т. В начале февраля Россельхознадзор был обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора, поэтому служба обращалась к властям латиноамериканской страны с просьбой проверить местных экспортеров. В середине февраля Россельхознадзор дал право пяти компаниям из Эквадора – Agzulasa Cia. LTDA, Don Carlos Fruit S.A., Agroaereo Fruit Export S.A., Asociacion de Produccion Agropecuaria de el Oro Asoproagroro, Comercializadora de Banano del Sur Comersur Cia. LTDA – поставлять бананы в Россию под гарантии контрольных ведомств Кито.