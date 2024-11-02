Импорт фруктов в Россию за 10 месяцев вырос на 8,3%

Ввоз цитрусовых вырос с 1,1 млн в 2023 г. до 1,3 млн т в текущем году. Импорт семечковых – яблок, груш – увеличился на 5,7% и составил 531 400 т против 502 800 т за соответствующий период 2023 г. Косточковых (персиков, слив, вишни) ввезено на 1,9% больше – почти 721 000 т. На 29,3% увеличился ввоз ягод и прочих фруктов – 336 600 т.