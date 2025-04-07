Турция приостановит экспорт лимонов с 8 апреля

В 2024 г. объем поставок фруктов в Россию из зарубежных стран достиг почти 5 млн т, что на 8,3% больше, чем в 2023 г. Ввоз цитрусовых вырос до 1,3 млн т, импорт семечковых – яблок, груш – увеличился на 5,7% и составил 531 400 т. Косточковых (персиков, слив, вишни) ввезено на 1,9% больше – почти 721 000 т. На 29,3% увеличился ввоз ягод и прочих фруктов – 336 600 т.