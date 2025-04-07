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Турция приостановит экспорт лимонов с 8 апреля

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Турция приостанавливает экспорт лимонов с 8 апреля из-за холодной погоды и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке, сообщили в министерстве торговли страны.

В министерстве отметили, что речь идет о заморозках в южных провинциях страны Мерсин, Адана и Хатай. При необходимости решение будет отменено.

Лимоны и мандарины составляют 70% турецкого экспорта цитрусовых. Апельсины составляют 15%. 

В 2024 г. объем поставок фруктов в Россию из зарубежных стран достиг почти 5 млн т, что на 8,3% больше, чем в 2023 г. Ввоз цитрусовых вырос до 1,3 млн т, импорт семечковых – яблок, груш – увеличился на 5,7% и составил 531 400 т. Косточковых (персиков, слив, вишни) ввезено на 1,9% больше – почти 721 000 т. На 29,3% увеличился ввоз ягод и прочих фруктов – 336 600 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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