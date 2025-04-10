«Глория Джинс» закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!

По словам источника, компания решила закрыть магазины, в том числе, из-за плохих продаж. Одежда под маркой Ready! Steady! Go! также продавалась в основных магазинах Gloria Jeans (GJ). Купить эти вещи еще можно в каталоге онлайн-магазинов компании, но с сайта удален отдельный раздел для бренда. По словам другого собеседника, ритейлер продолжит продавать товары Ready! Steady! Go! в отдельных зонах своих крупных магазинов.