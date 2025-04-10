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«Глория Джинс» закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!

Ведомости

Компания «Глория Джинс» приняла решение о прекращении работы магазинов бренда одежды для подростков Ready! Steady! Go!, сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, «Глория Джинс» располагала тремя такими магазинами – в Казани (ТЦ «Парк хаус»), Сочи (ТЦ «Демократический») и Волгограде (ТЦ «Акварель»). Объекты в Казани и Сочи уже не работают, торговая точка в Волгограде будет закрыта в мае.

По словам источника, компания решила закрыть магазины, в том числе, из-за плохих продаж. Одежда под маркой Ready! Steady! Go! также продавалась в основных магазинах Gloria Jeans (GJ). Купить эти вещи еще можно в каталоге онлайн-магазинов компании, но с сайта удален отдельный раздел для бренда. По словам другого собеседника, ритейлер продолжит продавать товары Ready! Steady! Go! в отдельных зонах своих крупных магазинов.

Магазины бренда Ready! Steady! Go! для покупателей от 14 до 20 лет были запущены в мае 2024 г. По данным РБК, города для открытия торговых точек были выбраны из-за их туристической направленности и развитой уличной культуры. Ожидалось, что «Глория Джинс» примет решение насчет развития новой сети по результатам работы пилотных проектов. Изначально компания намеревалась открыть от 50 до 100 таких магазинов.

В конце января «РБК Ростов» писал со ссылкой на источник, что Gloria Jeans закрывает свои швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске. Отмечалось, что руководство компании нашло более выгодный вариант производства одежды. В связи с этим депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина направила письмо главе Минпромторга, где выразила обеспокоенность судьбой более 1500 сотрудников фабрик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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