«Глория Джинс» закроет магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!
По словам собеседников агентства, «Глория Джинс» располагала тремя такими магазинами – в Казани (ТЦ «Парк хаус»), Сочи (ТЦ «Демократический») и Волгограде (ТЦ «Акварель»). Объекты в Казани и Сочи уже не работают, торговая точка в Волгограде будет закрыта в мае.
По словам источника, компания решила закрыть магазины, в том числе, из-за плохих продаж. Одежда под маркой Ready! Steady! Go! также продавалась в основных магазинах Gloria Jeans (GJ). Купить эти вещи еще можно в каталоге онлайн-магазинов компании, но с сайта удален отдельный раздел для бренда. По словам другого собеседника, ритейлер продолжит продавать товары Ready! Steady! Go! в отдельных зонах своих крупных магазинов.
Магазины бренда Ready! Steady! Go! для покупателей от 14 до 20 лет были запущены в мае 2024 г. По данным РБК, города для открытия торговых точек были выбраны из-за их туристической направленности и развитой уличной культуры. Ожидалось, что «Глория Джинс» примет решение насчет развития новой сети по результатам работы пилотных проектов. Изначально компания намеревалась открыть от 50 до 100 таких магазинов.
В конце января «РБК Ростов» писал со ссылкой на источник, что Gloria Jeans закрывает свои швейные фабрики в Шахтах и Новошахтинске. Отмечалось, что руководство компании нашло более выгодный вариант производства одежды. В связи с этим депутат Госдумы РФ Екатерина Стенякина направила письмо главе Минпромторга, где выразила обеспокоенность судьбой более 1500 сотрудников фабрик.