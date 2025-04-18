«Яндекс» предлагает ограничить максимальное число самокатов в городах

Нужно также снизить максимальную скорость самокатов на аппаратном уровне, полагают в компании. Например, до 20 км/час, как это уже сделали в «Яндексе», а также в «МТС Юрент» и Whoosh. Кроме того, нужны обязательные штрафы за серьезные нарушения – для этого на каждом самокате должны быть стандартные укрупненные номера, чтобы их могли считать городские камеры. Необходим также контроль за соблюдением правил. Сейчас эта функция лежит на операторах, но, с учетом роста спроса на СИМ, она будет частично переходить городам, полагают в «Яндексе».