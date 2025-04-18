«Яндекс» предлагает ограничить максимальное число самокатов в городах
«Яндекс» предлагает ввести единые стандарты регулирования работы сервисов аренды самокатов, в том числе ограничить максимальное число таких средств передвижения в городах. Об этом «Ведомостям» сообщила представитель пресс-службы компании.
«В каждом городе суммарное число самокатов всех операторов аренды не должно превышать установленную норму. Это разгрузит городскую инфраструктуру и повысит порядок средств индивидуальной мобильности [СИМ] в городе – в том числе на тротуарах и парковках», – говорится в сообщении.
Компания также предлагает внедрить систему проверки возраста пользователя, например, через «Госуслуги». В Москве уже тестируется обязательная верификация перед арендой самоката через портал Mos ID. По данным «Яндекса», система не допустила к поездкам уже 17 000 детей и подростков.
Нужно также снизить максимальную скорость самокатов на аппаратном уровне, полагают в компании. Например, до 20 км/час, как это уже сделали в «Яндексе», а также в «МТС Юрент» и Whoosh. Кроме того, нужны обязательные штрафы за серьезные нарушения – для этого на каждом самокате должны быть стандартные укрупненные номера, чтобы их могли считать городские камеры. Необходим также контроль за соблюдением правил. Сейчас эта функция лежит на операторах, но, с учетом роста спроса на СИМ, она будет частично переходить городам, полагают в «Яндексе».
Свои идеи компания планирует представить на рассмотрение игрокам рынка и региональным властям.
В марте Следственный комитет РФ направил в Госдуму предложение обязать владельцев электросамокатов оформлять водительские права. Получить их на управление СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт можно будет с 16 лет. Транспорт с электродвигателем мощностью от 0,25 до 4 кВт и свыше 4 кВт предлагается включать в категории «М» (мопеды) и «А» (мотоциклы) соответственно.
За девять месяцев прошлого года было зарегистрировано 3897 ДТП с СИМ, что на 47,2% больше к аналогичному периоду 2023 г., сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД. В таких авариях погибли 44 человека, пострадали еще более 4000 граждан. По информации правоохранителей, более трети ДТП с самокатами и другими СИМ произошли на тротуарах и в пешеходных зонах.