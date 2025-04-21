ФАС выдала предупреждение производителю «Нарзан Тавриды»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла компании «Нарзан Крымский» предупреждение из-за этикетки «Нарзан Тавриды». Название продукции могло создать ложную ассоциацию с широко известной минеральной водой, сообщили в ведомстве.
Организация должна изменить этикетку и предоставить в ведомство отчет в течение 10 дней.
Производитель минеральной воды выделял первое слово из названия крупным шрифтом, а второе слово писал плохо читаемым текстом, указала ФАС. Название «Нарзан» заглавными буквами использует АО «Нарзан», минеральная вода которого добывается в Ставропольском крае. По мнению ФАС, «действия ООО «Нарзан Крымский» могут формировать ложное впечатление о производителе, составе и свойствах продукции».
Ведомство ссылается на опрос ВЦИОМа, согласно которому 54% участников исследования считают надпись «Тавриды» плохо различимой.
Ранее ФАС начала внеплановые антикартельные проверки фармкомпаний. Под подозрением находились АО «Центр внедрения «Протек», АО «Фармстандарт» и ООО «Примафарм».