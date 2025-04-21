ФАС выдала предупреждение производителю «Нарзан Тавриды»

Производитель минеральной воды выделял первое слово из названия крупным шрифтом, а второе слово писал плохо читаемым текстом, указала ФАС. Название «Нарзан» заглавными буквами использует АО «Нарзан», минеральная вода которого добывается в Ставропольском крае. По мнению ФАС, «действия ООО «Нарзан Крымский» могут формировать ложное впечатление о производителе, составе и свойствах продукции».