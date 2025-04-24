Чистая прибыль ММК упала на 86,8% до 3,14 млрд рублей в I квартале
Чистая прибыль ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в I квартале 2025 г. составила 3,14 млрд. Это на 86,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, следует из финансовых результатов группы.
По сравнению с IV кварталом 2024 г. чистая прибыль упала на 73,7%.
Выручка ММК в I квартале составила 158,4 млрд руб., упав на 17,9% год к году. По данным группы, показатель отражает снижение объемов продаж и цен реализации в условиях высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в стране. Относительно IV квартала выручка упала на 4,3%, что связано с коррекцией средних цен реализации.
Показатель EBITDA составил 19,7 млрд руб., упав на 53,1% в годовом исчислении. Значение отражает снижение выручки и влияние инфляции затрат, пояснили в компании. К IV кварталу показатель EBITDA снизился на 15,3%. Показатель рентабельности по EBITDA составил 12,5%.
Свободный денежный поток сократился до -455 млн руб. к IV кварталу, в основном из-за падения доходности продаж. Относительно I квартала прошлого года показатель также продемонстрировал снижение. При этом сокращение капитальных вложений и приток средств из оборотного капитала в условиях снижения запасов частично компенсировали падение EBITDA, отметили в ММК.
В середине апреля «Ведомости» писали, что, согласно прогнозу аналитиков Альфа-банка, ожидается сокращение ключевых финансовых показателей по МСФО у крупнейших компаний черной металлургии России – «Северстали», ММК и НЛМК. Отмечалось, что чистая прибыль «Северстали» в 2025 г. снизится на 30% до 104,9 млрд руб., ММК – на 15% до 67,9 млрд руб., НЛМК – на 4% до 126,8 млрд руб. Ожидается также сокращение выручки, но в меньшей степени.