Чистая прибыль ММК упала на 86,8% до 3,14 млрд рублей в I квартале

В середине апреля «Ведомости» писали, что, согласно прогнозу аналитиков Альфа-банка, ожидается сокращение ключевых финансовых показателей по МСФО у крупнейших компаний черной металлургии России – «Северстали», ММК и НЛМК. Отмечалось, что чистая прибыль «Северстали» в 2025 г. снизится на 30% до 104,9 млрд руб., ММК – на 15% до 67,9 млрд руб., НЛМК – на 4% до 126,8 млрд руб. Ожидается также сокращение выручки, но в меньшей степени.