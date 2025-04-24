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Чистая прибыль ММК упала на 86,8% до 3,14 млрд рублей в I квартале

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в I квартале 2025 г. составила 3,14 млрд. Это на 86,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, следует из финансовых результатов группы.

По сравнению с IV кварталом 2024 г. чистая прибыль упала на 73,7%.

Выручка ММК в I квартале составила 158,4 млрд руб., упав на 17,9% год к году. По данным группы, показатель отражает снижение объемов продаж и цен реализации в условиях высокой ключевой ставки и замедления деловой активности в стране. Относительно IV квартала выручка упала на 4,3%, что связано с коррекцией средних цен реализации.

Показатель EBITDA составил 19,7 млрд руб., упав на 53,1% в годовом исчислении. Значение отражает снижение выручки и влияние инфляции затрат, пояснили в компании. К IV кварталу показатель EBITDA снизился на 15,3%. Показатель рентабельности по EBITDA составил 12,5%.

Свободный денежный поток сократился до -455 млн руб. к IV кварталу, в основном из-за падения доходности продаж. Относительно I квартала прошлого года показатель также продемонстрировал снижение. При этом сокращение капитальных вложений и приток средств из оборотного капитала в условиях снижения запасов частично компенсировали падение EBITDA, отметили в ММК.

В середине апреля «Ведомости» писали, что, согласно прогнозу аналитиков Альфа-банка, ожидается сокращение ключевых финансовых показателей по МСФО у крупнейших компаний черной металлургии России – «Северстали», ММК и НЛМК. Отмечалось, что чистая прибыль «Северстали» в 2025 г. снизится на 30% до 104,9 млрд руб., ММК – на 15% до 67,9 млрд руб., НЛМК – на 4% до 126,8 млрд руб. Ожидается также сокращение выручки, но в меньшей степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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