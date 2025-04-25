FT: «Русал» может подать в суд на Германию за «незаконную экспроприацию»

14 марта стало известно, что в 2024 г. продажи первичного алюминия у «Русала» снизились до минимального уровня за шесть лет до 3,86 млн т. Общая себестоимость продаж уменьшилась на 11%, достигнув $9,26 млрд. В структуре продаж 34% пришлось на внутренний рынок и страны СНГ, еще 42% – на государства Азии.