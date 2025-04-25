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FT: «Русал» может подать в суд на Германию за «незаконную экспроприацию»

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«Русал» рассматривает возможность подачи иска против Германии за «незаконную экспроприацию». Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на письмо компании, направленное исполняющему обязанности канцлера Германии Олафу Шольцу.

Причиной стало требование немецких регуляторов к дочерней компании «Русала» RTI выплатить 213 млн евро в рамках ликвидации банка VTB Bank Europe (ныне OWH SE).

Конфликт связан с соглашением о хеджировании между RTI и европейским подразделением ВТБ, которое было заключено для защиты от валютных рисков. По мнению «Русала», действия немецких регуляторов после начала спецоперации на Украине привели к срыву сделки.

В письме компания потребовала «полной компенсации» и обвинила Германию в нарушении гарантий, предусмотренных двусторонним инвестиционным договором. Договор о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений был подписан между СССР и Германией в 1989 г.

14 марта стало известно, что в 2024 г. продажи первичного алюминия у «Русала» снизились до минимального уровня за шесть лет до 3,86 млн т. Общая себестоимость продаж уменьшилась на 11%, достигнув $9,26 млрд. В структуре продаж 34% пришлось на внутренний рынок и страны СНГ, еще 42% – на государства Азии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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